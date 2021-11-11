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17:42 11.11.2021

Нидерланды зафиксировали самый высокий с декабря 2020 года уровень заболеваемости COVID-19

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Нидерланды зафиксировали самый высокий с декабря 2020 года уровень заболеваемости COVID-19

В Нидерландах за сутки выявили более 16,3 тыс. случаев заражения COVID-19, сообщают европейские СМИ.

Это самый высокий показатель с декабря прошлого года, когда в стране зарегистрировали 12,9 тыс. случаев заражения за сутки.

В последние несколько недель в Нидерландах растет заболеваемость коронавирусом, как и во многих других европейских странах.

За время пандемии в Нидерландах выявили 2,24 млн случаев заражения COVID-19, около 18,6 тыс. из них имели летальный исход.

Ранее в ноябре руководство ряда больниц в провинции Лимбург в южной части Нидерландов направило письмо правительству с призывом предпринять новые меры для сдерживания роста заболеваемости COVID-19, чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения.

В частности, медики призвали немедленно начать прививать третьей - бустерной - дозой вакцин престарелых жителей и лиц, особенно подверженных опасностям COVID-19.

 

Теги: #нидерланды #covid_19
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