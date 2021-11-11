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17:26 11.11.2021

Российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

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Российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники с начала суток 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Оккупанты открывали плотный огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм по нашим позициям у Марьинки. В направлении Новозвановки враг трижды вел огонь, применяя артиллерию калибра 122 мм, противотанковый ракетный комплекс, минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы", - сказано в сообщении штаба в Facebook.

Также в районе населенного пункта Зайцево противник совершил два обстрела, используя гранатометы различных систем, а также задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

Недалеко от Троицкого, Гнутово, Крымского и Луганского враг обстрелял украинские позиции из станковых противотанковых и крупнокалиберных гранатометов.

В направлении Широкино обстрел велся из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - добавили в штабе.

Теги: #оос #ситуация
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