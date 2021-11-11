События

17:15 11.11.2021

Водитель, сбивший двух подростков в Харькове, задержан, его проверяют на наркотики – глава МВД

1 мин читать
Водитель, сбивший двух подростков в Харькове, задержан, его проверяют на наркотики – глава МВД

Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser, сбивший двух подростков на пешеходном переходе в Харькове, задержан, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Человек, который сегодня сбил двух детей на пешеходном переходе в Харькове, задержан полицией и сейчас проходит тест на наркотики. Полицейские подозревают, что нарушитель находился под действием психотропных или наркотических веществ", - написал Монастырский на своей странице в Facebook.

По словам министра, задержанный ранее привлекался к ответственности по ст.309 (незаконное производство или хранение наркотиков) УК Украины, но до суда дело не дошло.

"Почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда. Разберемся вместе с прокуратурой до мелочей, как так случилось!... Негодяй обязательно будет отвечать! Гарантирую!", - написал Монастырский.

Как сообщалось, в четверг в Харькове, на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской, автомобиль Toyota Land Cruiserсбил тринадцатилетних парня и девушку. На месте происшествия работает патрульная полиция. По адресу срочно выехала следственно-оперативная группа.

Теги: #дтп #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:58 11.11.2021
В Харькове вновь "минировали" аэропорт

В Харькове вновь "минировали" аэропорт

20:00 10.11.2021
В Харькове правоохранители искали взрывчатку в четырех школах с одинаковым номером и нигде не нашли

В Харькове правоохранители искали взрывчатку в четырех школах с одинаковым номером и нигде не нашли

22:29 09.11.2021
В Харькове пьяная мать уронила годовалую дочку, полиция забрала ребенка

В Харькове пьяная мать уронила годовалую дочку, полиция забрала ребенка

15:08 09.11.2021
Двое украинцев погибли в ДТП в Польше – МИД

Двое украинцев погибли в ДТП в Польше – МИД

10:18 09.11.2021
Возле Львова столкнулись мотоциклист с велосипедистом: один человек погиб и два госпитализированы

Возле Львова столкнулись мотоциклист с велосипедистом: один человек погиб и два госпитализированы

08:30 09.11.2021
В Киеве пьяный водитель наехал на патрульного и еще одного мужчину, затем скрылся

В Киеве пьяный водитель наехал на патрульного и еще одного мужчину, затем скрылся

14:53 08.11.2021
Из-за "минирования" харьковского аэропорта полиция эвакуировала 140 человек

Из-за "минирования" харьковского аэропорта полиция эвакуировала 140 человек

06:52 08.11.2021
В Вышгороде произошло ДТП с участием автомобиля службы такси, полиция устанавливает обстоятельства происшествия

В Вышгороде произошло ДТП с участием автомобиля службы такси, полиция устанавливает обстоятельства происшествия

17:41 07.11.2021
Харьковский окружной админсуд отказал "Опоре" в повторном пересчете голосов на 40 участках

Харьковский окружной админсуд отказал "Опоре" в повторном пересчете голосов на 40 участках

08:39 06.11.2021
В  тройном ДТП во Львовской области погибли два человека

В  тройном ДТП во Львовской области погибли два человека

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Порошенко призвал немедленно развернуть войска на границе с Беларусью

На сегодняшний день угроз для Украины со стороны границы с Беларусью нет – глава Госпогранслужбы

Девять стран ЕС, включая Ирландию, сохранили возможность въезда для вакцинированных граждан Украины

Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке с поста министра культуры

ПОСЛЕДНЕЕ

НАПК о госфинансировании партии "Голос": финансирование не может быть возобновлено без соответствующего решения суда

Харьковский горсовет досрочно прекратил секретарские полномочия Терехова

Нидерланды зафиксировали самый высокий с декабря 2020 года уровень заболеваемости COVID-19

Прогноз погоды на выходные 13–14 ноября: ясные дни и морозные ночи

Российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Швеция сохранила возможность въезда для вакцинированных украинцев

Верещук презентовала стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц до 2024 года

Монастырский проверил охрану границы Украины с Беларусью

Саакашвили обещает прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую клинику

Россия второй день подряд направляет бомбардировщики Ту-160 в Беларусь

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА