Водитель, сбивший двух подростков в Харькове, задержан, его проверяют на наркотики – глава МВД

Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser, сбивший двух подростков на пешеходном переходе в Харькове, задержан, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Человек, который сегодня сбил двух детей на пешеходном переходе в Харькове, задержан полицией и сейчас проходит тест на наркотики. Полицейские подозревают, что нарушитель находился под действием психотропных или наркотических веществ", - написал Монастырский на своей странице в Facebook.

По словам министра, задержанный ранее привлекался к ответственности по ст.309 (незаконное производство или хранение наркотиков) УК Украины, но до суда дело не дошло.

"Почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда. Разберемся вместе с прокуратурой до мелочей, как так случилось!... Негодяй обязательно будет отвечать! Гарантирую!", - написал Монастырский.

Как сообщалось, в четверг в Харькове, на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской, автомобиль Toyota Land Cruiserсбил тринадцатилетних парня и девушку. На месте происшествия работает патрульная полиция. По адресу срочно выехала следственно-оперативная группа.