Швеция сохранила возможность въезда для вакцинированных украинцев

Швеция стала десятой страной ЕС, которая сохранила возможность въезда для вакцинированных граждан Украины, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Швеция осталась открытой для украинцев при полной вакцинации или отрицательном тесте. Уже десять государств ЕС сохранили способности для путешествий украинцев. МИД продолжает работать с партнерами, чтобы возможностей было больше", - написал Кулеба в Twitter.

Все условия въезда Швецию доступны на сайте Консульской службы Украины.

Как сообщалось, ранее о сохранении возможности въезда для украинцев сообщили Кипр, Хорватия, Эстония, Нидерланды, Чехия, Австрия, Дания, Ирландия и Бельгия.

9 ноября Европейский Союз обнародовал решение, которым исключил Украину из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры, введенные на необязательные поездки в ЕС по причине пандемии COVID-19.

Вместе с тем, каждая страна-член ЕС вправе принять решение "отменить временные ограничения на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников".

Как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список будет по-прежнему пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться. Решение было принято в связи с ростом заболевания коронавирусом.

Украина была включена в список, который пересматривается каждые две недели, 15 июля.