Монастырский проверил охрану границы Украины с Беларусью

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в Волынской области лично проверил состояние охраны государственной границы Украины с Республикой Беларусь, для противодействия потенциальному кризису с нелегальными мигрантами будут привлечены все пять структур МВД.

"Лично проверил состояние охраны государственной границы Украины с Республикой Беларусь. Чтобы адекватно действовать в случае искусственно спровоцированного миграционного кризиса с территории Беларуси. Как сейчас мы наблюдаем на границе Республики Беларусь с Республикой Польша. Для этого сегодня вылетел вместе с руководителями всех служб МВД в Волынскую область", - написал Монастырский на своей странице в Facebook в четверг.

Так, министр сообщил, что ситуация на границе контролируемая и стабильная, а сил МВД достаточно, чтобы в случае необходимости сдержать нелегальных мигрантов.

Сейчас, по его словам, на границе находятся подразделения Госпогранслужбы, Нацгвардии и Нацполиции – и для усиления защиты границы дополнительно будет привлечено около 8,5 тысячи военнослужащих и полицейских.

Кроме того, у границы также будет дежурить авиация МВД - до 15 вертолетов.

"Но, как я уже отмечал ранее, для комплексного решения проблемы – Украине нужно построить надежную современную интеллектуальную границу с Россией и Беларусью. Потому что украинский рубеж не оборудован. Подчеркну – это ответственность всех предыдущих президентов и правительств за 30 лет независимости Украины. Стоимость этого проекта – 17 млрд грн. Денежные средства будут выделены для его реализации из государственного бюджета", - отметил Монастрыский.

"Также провел совещание с руководителями объединенных территориальных громад, расположенных вдоль границы, а также с руководством области и силовыми структурами на предмет взаимодействия в случае угрозы государственной границе Украины. Ситуацию держу под личным контролем", - заверил министр внутренних дел.

Он подчеркнул, что в целях противодействия потенциальному кризису с нелегальными мигрантами будут привлечены "все пять структур МВД как единственный кулак внутренней безопасности Украины".

Как сообщалось, Монастырский вместе с главой Государственной пограничной службы Сергеем Дейнеко, главой Национальной полиции Игорем Клименко и заместителем главы Национальной гвардии Украины Юрием Лебедем отбыл в Волынскую область для отработки действий по защите от возможной попытки прорыва украинской границы искусственно организованными толпами мигрантов со стороны Беларуси, а также для противодействия другим гибридным угрозам.