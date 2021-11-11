Россия второй день подряд направляет бомбардировщики Ту-160 в Беларусь

Россия второй день подряд направляет стратегические бомбардировщики Ту-160 в Беларусь, однако в Москве заявляют, что полеты не направлены против других стран.

"Данные мероприятия проведены в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства и не направлены против третьих стран. Все самолеты вернулись на аэродромы базирования", - сообщило Минобороны РФ.

"Продолжается отработка совместных мероприятий ВВС и ПВО вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь", - сообщили военные.

10 ноября патрулирование над Беларусью провели два дальних бомбардировщика Ту-22М3, которые, по словам российских военных, участвовали в проверке системы противовоздушной обороны.

11 ноября Минобороны Беларуси сообщило о полете над территорией страны двух российских стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160, которые провели имитацию бомбометания на белорусском полигоне "Ружанский".

Полеты российских самолетов проходят на фоне обострения ситуация на границе Польши и Беларуси. К границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польша разместила на границе с Беларусью тысячи военнослужащих, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе.

Модернизированные дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические ракетоносцы Ту-160 (наряду со стратегическими ракетоносцами Ту-95МС) входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады.

Россия направляла бомбардировщики Ту-160 22 и 24 сентября прошлого года для полета вдоль западных границ Беларуси.

Также в сентябре 2020 года Россия направляла шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в Беларусь на учения.