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16:07 11.11.2021

Мэр Чернигова связывает обыски в городе с приближающимися выборами в 206-м округе

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Мэр Чернигова связывает обыски в городе с приближающимися выборами в 206-м округе

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко считает обыски в подразделениях городской власти и на коммунальных предприятиях Чернигова политическим давлением, связывая увеличение количества обысков с приближением промежуточных выборов в Верховную Раду в 206-м округе.

"На "Черниговводоканале", у некоторых руководителей коммунальных предприятий и коммерческих предприятий прошли обыски на работе, дома. Я хочу отметить, что это политическое давление. Потому что это выгодно накануне выборов в 206 округе. Можно дискредитировать мэра, который, очевидно, оказывает какое-то влияние на эти процессы. И при этом показать другим городским головам, что бывает по отношению к тем городским головам, которые имеют свою позицию и заявляют об этом вслух", - заявил Владислав Атрошенко журналистам телеканала "Дитинец".

По его словам, давление на него происходит из-за того, что он не боится открыто заявлять о своей позиции.

"Я хочу сообщить, что мы не боимся никаких обысков. Я как имел позицию, так и буду иметь позицию относительно тех процессов, которые происходят в государстве. У меня как была четкая позиция, и сегодня я говорю о том, что впервые в истории независимой Украины было принято решение о компенсации из местных бюджетов разницы в тарифах генерирующим субъектам. Это совершенно неправильно. Это вредит стране и разрушает местные бюджеты. Местные бюджеты при такой ситуации не смогут выполнять полный объем обязанностей по самоуправлению, возложенных на них", - подчеркнул Атрошенко.

Он также отметил, что Черниговщина испытывает несправедливое отношение со стороны центральных властей в вопросах, связанных с распределением средств.

"Мы постоянно получаем меньше, чем получают другие области. По неизвестным причинам. Никаких формул нет, которые могли бы это объяснить. Распределение средств фонда социально-экономического развития также происходит несправедливо по отношению к Черниговщине", - отметил он.

Кроме того, он напомнил об ответственности за давление на местное самоуправление.

"Власть, которая собственную некомпетентность прикрывает политическим давлением, шантажом, медийной дискредитацией, запускает бумеранг, который настигнет ее саму", - подчеркнул черниговский мэр.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата в 206-м округе на 27 марта 2022 года.

 

Теги: #чернигов #атрошенко #обыски
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