События

16:01 11.11.2021

Порошенко призвал немедленно развернуть войска на границе с Беларусью

2 мин читать
Порошенко призвал немедленно развернуть войска на границе с Беларусью

Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко требует немедленно развернуть войска на границе с Беларусью из-за миграционного кризиса, который является частью гибридной агрессии, спланированной в Москве, сообщается на сайте политсилы.

"Ситуация усугубляется и обостряется на севере нашей страны, где Москва руками нелегитимного Лукашенко пытается спровоцировать вооруженный конфликт на границе с Польшей. Я хочу подчеркнуть, что искусственно организованный миграционный кризис готовился заранее. В октябре Беларусь проинформировала руководство ЕС о приостановлении соглашения о реадмиссии, то есть о возвращении мигрантов между Беларусью и ЕС. Тогда, когда еще ни о какой миграционной провокации, дестабилизации и обострении ситуации на границе Беларуси, Польши и Литвы речь не шла", – сказал Порошенко на брифинге.

По его словам, усилий МВД, включая Национальную полицию, Национальную гвардию, в сложившейся ситуации недостаточно. "Наше требование как оппозиционной политической силы – срочно развернуть подразделения ВСУ вдоль украинско-белорусской границы", – подчеркнул Порошенко.

Он высказал уверенность, что сложившаяся ситуация – "это лишь часть плана Путина по обострению оперативной обстановки по всему восточному флангу НАТО", и озвучил первоочередные шаги, которые предпримет Украина в этой ситуации.

"Сейчас под угрозой атаки находятся Польша и Литва. И это достаточно аргументацию для того, чтобы мы активизировали, и если будет нужно, использовали потенциал Украино-Польской-Литовской бригады… "Украинские власти должны срочно задействовать механизмы операционного сотрудничества с "FRONTEX" – Европейским Агентством по приграничной и береговой охране. Нам необходимо в кратчайшие сроки значительно усилить защитный потенциал более 1100 км украино-белорусской границы. А де-факто сегодня это уже украино-российская граница после сдачи белорусского суверенитета Лукашенко", – добавил политик

По его словам, нужно поднять вопрос перед руководством Европейской комиссии и Европейского совета по созданию специальной миссии для обеспечения безопасности на украинско-белорусской границе вроде EUBAM. "Это будет и оборудование границы, и эффективное управление границей. И присутствие наблюдателей, которое позволит миру знать из независимых источников информацию о случае обострения этой ситуации. Поскольку могу предположить, что ситуация на границе между Украиной и Беларусью будет носить, к сожалению, долговременный характер, равно как и агрессия России против Украины", – сказал Порошенко.

Он также призвал к дальнейшему усилению санкций, не только персональных, но и секторальных. "Практика показала, что с 2014 года санкции против России эффективны. И мы должны сделать сценарий, который позволит нам усилить давление на страны-провокаторы и страны-агрессоры", – сказал политик.

"Мы должны использовать этот вопрос для того, чтобы было больше решительности у наших партнеров по предоставлению Украине Плана действий по членству в НАТО. Потому что Украина чрезвычайно весомый и эффективный элемент европейской и глобальной безопасности", – резюмировал Порошенко.

Теги: #порошенко #граница #войска #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:49 11.11.2021
Монастырский проверил охрану границы Украины с Беларусью

Монастырский проверил охрану границы Украины с Беларусью

16:13 11.11.2021
Россия второй день подряд направляет бомбардировщики Ту-160 в Беларусь

Россия второй день подряд направляет бомбардировщики Ту-160 в Беларусь

15:38 11.11.2021
На сегодняшний день угроз для Украины со стороны границы с Беларусью нет – глава Госпогранслужбы

На сегодняшний день угроз для Украины со стороны границы с Беларусью нет – глава Госпогранслужбы

11:35 11.11.2021
Чемпионку мира по фристайлу Романовскую задержали в Беларуси

Чемпионку мира по фристайлу Романовскую задержали в Беларуси

11:15 11.11.2021
Нет оснований полагать, что Россия причастна к ситуации на польско-белорусской границе - МИД Франции

Нет оснований полагать, что Россия причастна к ситуации на польско-белорусской границе - МИД Франции

09:27 11.11.2021
Литовские пограничники зафиксировали за ночь попытку свыше 30 мигрантов пересечь границу

Литовские пограничники зафиксировали за ночь попытку свыше 30 мигрантов пересечь границу

08:46 11.11.2021
Польша и Турция договорились сотрудничать в противостоянии использованию нелегалов в качестве "гибридной атаки"

Польша и Турция договорились сотрудничать в противостоянии использованию нелегалов в качестве "гибридной атаки"

20:45 10.11.2021
Беларусь нарастила группировку ПВО на границе с ЕС

Беларусь нарастила группировку ПВО на границе с ЕС

19:52 10.11.2021
Боррель без иллюзий смотрит на контакты с Минском по событиям на белорусско-польской границе

Боррель без иллюзий смотрит на контакты с Минском по событиям на белорусско-польской границе

19:16 10.11.2021
США предупредили Россию о возможных последствиях из-за концентрации российских войск на границе с Украиной - госдеп

США предупредили Россию о возможных последствиях из-за концентрации российских войск на границе с Украиной - госдеп

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Харьковский горизбирком зарегистрировал Терехова городским головой

Российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

На сегодняшний день угроз для Украины со стороны границы с Беларусью нет – глава Госпогранслужбы

Девять стран ЕС, включая Ирландию, сохранили возможность въезда для вакцинированных граждан Украины

Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке с поста министра культуры

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина вновь представила Верховному суду в Лондоне свою позицию в споре с РФ о евробондах на $3 млрд и уверена в позитивном его исходе

Харьковский горизбирком зарегистрировал Терехова городским головой

НАПК о госфинансировании партии "Голос": финансирование не может быть возобновлено без соответствующего решения суда

Харьковский горсовет досрочно прекратил секретарские полномочия Терехова

Нидерланды зафиксировали самый высокий с декабря 2020 года уровень заболеваемости COVID-19

Прогноз погоды на выходные 13–14 ноября: ясные дни и морозные ночи

Российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Водитель, сбивший двух подростков в Харькове, задержан, его проверяют на наркотики – глава МВД

Швеция сохранила возможность въезда для вакцинированных украинцев

Верещук презентовала стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц до 2024 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА