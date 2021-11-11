Порошенко призвал немедленно развернуть войска на границе с Беларусью

Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко требует немедленно развернуть войска на границе с Беларусью из-за миграционного кризиса, который является частью гибридной агрессии, спланированной в Москве, сообщается на сайте политсилы.

"Ситуация усугубляется и обостряется на севере нашей страны, где Москва руками нелегитимного Лукашенко пытается спровоцировать вооруженный конфликт на границе с Польшей. Я хочу подчеркнуть, что искусственно организованный миграционный кризис готовился заранее. В октябре Беларусь проинформировала руководство ЕС о приостановлении соглашения о реадмиссии, то есть о возвращении мигрантов между Беларусью и ЕС. Тогда, когда еще ни о какой миграционной провокации, дестабилизации и обострении ситуации на границе Беларуси, Польши и Литвы речь не шла", – сказал Порошенко на брифинге.

По его словам, усилий МВД, включая Национальную полицию, Национальную гвардию, в сложившейся ситуации недостаточно. "Наше требование как оппозиционной политической силы – срочно развернуть подразделения ВСУ вдоль украинско-белорусской границы", – подчеркнул Порошенко.

Он высказал уверенность, что сложившаяся ситуация – "это лишь часть плана Путина по обострению оперативной обстановки по всему восточному флангу НАТО", и озвучил первоочередные шаги, которые предпримет Украина в этой ситуации.

"Сейчас под угрозой атаки находятся Польша и Литва. И это достаточно аргументацию для того, чтобы мы активизировали, и если будет нужно, использовали потенциал Украино-Польской-Литовской бригады… "Украинские власти должны срочно задействовать механизмы операционного сотрудничества с "FRONTEX" – Европейским Агентством по приграничной и береговой охране. Нам необходимо в кратчайшие сроки значительно усилить защитный потенциал более 1100 км украино-белорусской границы. А де-факто сегодня это уже украино-российская граница после сдачи белорусского суверенитета Лукашенко", – добавил политик

По его словам, нужно поднять вопрос перед руководством Европейской комиссии и Европейского совета по созданию специальной миссии для обеспечения безопасности на украинско-белорусской границе вроде EUBAM. "Это будет и оборудование границы, и эффективное управление границей. И присутствие наблюдателей, которое позволит миру знать из независимых источников информацию о случае обострения этой ситуации. Поскольку могу предположить, что ситуация на границе между Украиной и Беларусью будет носить, к сожалению, долговременный характер, равно как и агрессия России против Украины", – сказал Порошенко.

Он также призвал к дальнейшему усилению санкций, не только персональных, но и секторальных. "Практика показала, что с 2014 года санкции против России эффективны. И мы должны сделать сценарий, который позволит нам усилить давление на страны-провокаторы и страны-агрессоры", – сказал политик.

"Мы должны использовать этот вопрос для того, чтобы было больше решительности у наших партнеров по предоставлению Украине Плана действий по членству в НАТО. Потому что Украина чрезвычайно весомый и эффективный элемент европейской и глобальной безопасности", – резюмировал Порошенко.