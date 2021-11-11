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15:42 11.11.2021

Начало строительных работ по проекту Музея Революции достоинства начнется в конце 2022 - начале 2023 г.

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Начало строительных работ по проекту Музея Революции достоинства начнется в конце 2022 - начале 2023 г.

Генеральный директор Национального музея Революции достоинства Игорь Пошивайло прогнозирует начало подготовительных и строительных работ по проекту Национального мемориального комплекса героев небесной сотни - Музея Революции достоинства в конце 2022-начале 2023 года.

"Мы надеемся, что на конец следующего года у нас будет проект с утвержденной экспертизой, и сможем либо в конце следующего года, либо в начале 2023-го начать подготовительные и строительные работы", - сказал Пошивайло на пресс-конференции в четверг в Киеве.

По его словам, обычно строительство подобных объектов занимает от 3 до 5 лет.

Теги: #пошивайло #музей_революции_достоинства
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