Начало строительных работ по проекту Музея Революции достоинства начнется в конце 2022 - начале 2023 г.

Генеральный директор Национального музея Революции достоинства Игорь Пошивайло прогнозирует начало подготовительных и строительных работ по проекту Национального мемориального комплекса героев небесной сотни - Музея Революции достоинства в конце 2022-начале 2023 года.

"Мы надеемся, что на конец следующего года у нас будет проект с утвержденной экспертизой, и сможем либо в конце следующего года, либо в начале 2023-го начать подготовительные и строительные работы", - сказал Пошивайло на пресс-конференции в четверг в Киеве.

По его словам, обычно строительство подобных объектов занимает от 3 до 5 лет.