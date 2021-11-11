На сегодняшний день угроз для Украины со стороны границы с Беларусью нет – глава Госпогранслужбы

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко сообщил, что на сегодняшний день угрозы для Украины со стороны границы с Беларусью нет.

"Ситуация стабильная и контролируемая, никаких угроз для Украины пока нет. Однако наша служба вместе с Нацполицией и Нацгвардией отрабатывает все возможные сценарии для того, чтобы оградить украинскую границу от возможной попытки прорыва, искусственно организованного толпами мигрантов", - цитирует слова Дейнеко, сказанные им во время визита в Волынскую область, пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

Как сообщалось, 10 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в случае наличия угрозы для Украины со стороны границы с Беларусью Киев будет задействовать все необходимые средства для устранения опасности.

"Все соответствующие ведомства получили соответствующие указания, которые в ближайшее время будут оформлены в нормативно-правовые документы и все будут обязательно их выполнять", - добавил он.