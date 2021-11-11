Зеленский обсудил ситуацию на границе Беларуси и стран ЕС с литовским президентом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой литовского государства Гитанасом Науседой, в ходе которого стороны обсуждали ситуацию с беженцами из Ближнего Востока, сложившуюся на границе Беларуси с Польшей и Литвой.

"Обсудил по телефону с Гитанасом Науседой сложную ситуацию на границе Беларуси и ЕС. Заверил, что Украина будет адекватно реагировать на развитие ситуации на наших границах", - написал Зеленский в Твиттере в четверг.

Он отметил, что, в ходе разговора стороны также договорились координировать меры по сохранению свободы передвижения граждан Украины и Литвы в условиях пандемии.