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14:44 11.11.2021

Зеленский обсудил ситуацию на границе Беларуси и стран ЕС с литовским президентом

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Зеленский обсудил ситуацию на границе Беларуси и стран ЕС с литовским президентом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой литовского государства Гитанасом Науседой, в ходе которого стороны обсуждали ситуацию с беженцами из Ближнего Востока, сложившуюся на границе Беларуси с Польшей и Литвой.

"Обсудил по телефону с Гитанасом Науседой сложную ситуацию на границе Беларуси и ЕС. Заверил, что Украина будет адекватно реагировать на развитие ситуации на наших границах", - написал Зеленский в Твиттере в четверг.

Он отметил, что, в ходе разговора стороны также договорились координировать меры по сохранению свободы передвижения граждан Украины и Литвы в условиях пандемии.

Теги: #науседа #зеленский #разговор
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