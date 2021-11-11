Ермак и Кулеба обсудили с Салливаном ситуацию на украино-российской границе

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провели встречу с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном, в ходе которой обменялись мнениями по ситуации на украинской границе, сообщается на сайте Офиса президента.

"Советник Президента США был проинформирован о текущей ситуации и шагах, которые предпринимает украинская сторона для возобновления переговорного процесса по мирному урегулированию на востоке. Андрей Ермак выразил благодарность за помощь, которую Соединенные Штаты оказывают Украине", - говорится в сообщении.

Участники встречи обсудили вопросы энергетической безопасности в Украине и ЕС в контексте реализации проекта "Северный поток – 2", а также весь комплекс вопросов двусторонней повестки: взаимодействие в политической, безопасности и экономической сферах.