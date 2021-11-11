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14:02 11.11.2021

Эстония депортировала обратно в Ирак и Россию мигрантов, нелегально пересекших границу Беларуси с ЕС

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Эстония депортировала обратно в Ирак и Россию мигрантов, нелегально пересекших границу Беларуси с ЕС

Пятеро беженцев, пересекших границу Беларуси со странами ЕС, задержаны эстонской полицией, все они будут депортированы в места, откуда они прибыли.

"Двое из них уже отправлены обратно в государства, откуда они прибыли, а одного отправят в четверг. В отношении еще двоих ведется расследование в центре для задержанных", - сказал в четверг министр внутренних дел Кристьян Яани.

По его словам, "проблем с отправкой нелегалов на родину в Ирак не было, так как они сами избрали добровольное возвращение". "Один из них прибыл из России, и мы отправили его в Россию, которая его приняла", - подчеркнул Яани.

Как отметил министр, для Эстонии в сложившейся ситуации самое опасное то, что его страна может стать транзитным каналом для нелегалов, стремящихся попасть в Северную Европу.

По словам министра, сейчас внимание полиции обращено прежде всего на пассажирский порт в Таллине, откуда теплоходы осуществляют рейсы в страны Северной Европы, а также на границу с Латвией.

"В то же время на эстонско-российской границе до сих пор изменений не отмечено", - добавил глава МВД.

Теги: #мигранты #депортация #эстония
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