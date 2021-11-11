Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке с поста министра культуры

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке с должности министра.

"Сегодня написал заявление об отставке", - сообщил Ткаченко в Фейсбуке в четверг.

Причиной своего поступка Ткаченко назвал решение правительства о передаче управления Государственным агентством по вопросам кино из Минкультуры в Кабинет министров.

"Забрать Госкино у Министерства культуры и информполитики и передать его в управление Кабмина – нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют – не мой концепт и ценности", - подчеркнул министр.

Он отметил, что не может согласиться с данным решением. "Вместо продолжения реализации европейской концепции реформы о передаче службам и соответствующим агентствам операционных функций, на чем я настаивал с февраля, принимается решение с которым я согласиться не могу", - уточнил Ткаченко.

По его словам, передача Госкино в управление Кабмина "стала последней каплей, но была и предпоследняя, не менее болезненная".

"Бюджет на культуру-2022. И характер обсуждения и финальная сумма для меня неприемлемы", - подчеркнул чиновник.

Он добавил, что за все время работы в Минкультуры успел сделать около 50% из запланированного.

Народный депутат Александр Ткаченко (фракция "Слуга народа") был назначен министром культуры и информационной политики Украины в июне 2020 года. До избрания нардепом Ткаченко был руководителем холдинга "1+1", который покинул в августе 2019 года.

Как сообщалось, в начале ноябре Верховная Рада назначила новых руководителей 5 министерств. Так, народного депутата (фракция "Слуга народа") Ирину Верещук назначили вице-премьером – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, она сменила на этом посту Алексея Резникова, назначенного главой министерства обороны.

Замглавы Офиса президента Юлия Свириденко была назначена первым вице-премьером – министром экономики, глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, а заместитель главы Минэкологии Руслан Стрилец стал временно исполняющим обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.