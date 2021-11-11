События

13:02 11.11.2021

Более половины украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО - соцопрос "Рейтинга"

2 мин читать
Более половины украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО - соцопрос "Рейтинга"

62% граждан Украины поддержали бы вступление в Европейский Союз, если бы сейчас проводился соответствующий референдум, а 32% проголосовали бы против такой инициативы, свидетельствует опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг" 4-9 ноября.

При этом вступление в НАТО поддержали бы 58% украинцев, не поддержали бы 35%.

Евроинтеграцию больше поддерживают на западе (78% против 18%) и в центре (65% против 28%) страны, а также в Киеве (73% против 24%), и меньше поддерживают на востоке (41% против 50%). На юге Украины сторонников евроинтеграции лишь немногим более, чем противников (49% против 44%).

Подобная ситуация и с евроатлантической интеграцией, которую больше поддерживают на западе (76% против 17%) и в центре (64% против 29%), а также в столице (70% против 26%) и меньше поддерживают на востоке (27% против 64%). На юге сторонников евроинтеграции немногим менее, чем противников (45% против 49%).

Вступление в ЕС больше всего поддерживают избиратели партии "Европейская солидарность" (93% против 7%), однако сторонников евроинтеграции большинство среди избирателей всех рейтинговых сил, кроме трех: Партии Шария, Партии Мураева и "Оппозиционной платформы за жизнь" (22% против 68%, наименьшая поддержка).

Схожая ситуация и со вступлением в НАТО: его сторонников большинство среди избирателей всех рейтинговых политсил (больше всего среди сторонников "Европейской солидарности" – 94% против 5%), кроме трех вышеупомянутых (меньше всего среди сторонников Партии Мураева – 12% против 80%).

Опрос проводился в период во всех подконтрольных правительству регионах среди 5000 респондентов в возрасте от 18 лет методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения, ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,5.

Теги: #ес #вступление #опрос #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:10 10.11.2021
"Курс Украины на Евросоюз должен быть неизменным" – мэр Чернигова призвал не коверкать его слова

"Курс Украины на Евросоюз должен быть неизменным" – мэр Чернигова призвал не коверкать его слова

21:10 10.11.2021
"Курс Украины на Евросоюз должен быть неизменным" – мэр Чернигова призвал не коверкать его слова

"Курс Украины на Евросоюз должен быть неизменным" – мэр Чернигова призвал не коверкать его слова

20:18 10.11.2021
ЕС и США изучат вопрос о санкциях против авиакомпаний, которые перевозят мигрантов в Беларусь - глава ЕК

ЕС и США изучат вопрос о санкциях против авиакомпаний, которые перевозят мигрантов в Беларусь - глава ЕК

19:52 10.11.2021
Боррель без иллюзий смотрит на контакты с Минском по событиям на белорусско-польской границе

Боррель без иллюзий смотрит на контакты с Минском по событиям на белорусско-польской границе

19:10 10.11.2021
Байден и фон дер Ляйен обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Байден и фон дер Ляйен обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

19:03 10.11.2021
США объявят о санкциях в отношении Беларуси в декабре - глава Еврокомиссии

США объявят о санкциях в отношении Беларуси в декабре - глава Еврокомиссии

19:02 10.11.2021
ЕС на следующей неделе расширит санкции против Беларуси - фон дер Ляйен

ЕС на следующей неделе расширит санкции против Беларуси - фон дер Ляйен

12:21 09.11.2021
ЕС обнародовал решение исключить Украину из "зеленого списка" поездок

ЕС обнародовал решение исключить Украину из "зеленого списка" поездок

23:13 08.11.2021
Закон об обслуживании на украинском языке поддерживают 55% украинцев - опрос

Закон об обслуживании на украинском языке поддерживают 55% украинцев - опрос

01:10 08.11.2021
Рейтинг одобрения Байдена снизился до 38%

Рейтинг одобрения Байдена снизился до 38%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

К теплоснабжению подключено 98% жилого сектора в Украине, а объектов социальной сферы - почти 98%

Чемпионку мира по фристайлу Романовскую задержали в Беларуси

Верховный суд в Лондоне в четверг рассмотрит спор Украины и РФ по евробондам на $3 млрд

Бывший начальник службы безопасности Януковича уведомлен о подозрении в дезертирстве

В 4 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило количество заболевших

ПОСЛЕДНЕЕ

К теплоснабжению подключено 98% жилого сектора в Украине, а объектов социальной сферы - почти 98%

Карантин в Армении продлен до 20 июня 2022 года

Пенитенциарная служба Грузии распространила видеокадры приезда Саакашвили в тюремную больницу

Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал-Европа в случае закрытия границ с Беларусью

В Украине к выходным ненадолго потеплеет, осадков не будет, ожидается туман

В Харькове вновь "минировали" аэропорт

СБУ разоблачила медиков, выдававших в Одессе фейковые COVID-сертификаты

Чемпионку мира по фристайлу Романовскую задержали в Беларуси

Лероса подозревают в грубом нарушении общественного порядка – ГБР

Нет оснований полагать, что Россия причастна к ситуации на польско-белорусской границе - МИД Франции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА