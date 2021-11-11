Более половины украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО - соцопрос "Рейтинга"

62% граждан Украины поддержали бы вступление в Европейский Союз, если бы сейчас проводился соответствующий референдум, а 32% проголосовали бы против такой инициативы, свидетельствует опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг" 4-9 ноября.

При этом вступление в НАТО поддержали бы 58% украинцев, не поддержали бы 35%.

Евроинтеграцию больше поддерживают на западе (78% против 18%) и в центре (65% против 28%) страны, а также в Киеве (73% против 24%), и меньше поддерживают на востоке (41% против 50%). На юге Украины сторонников евроинтеграции лишь немногим более, чем противников (49% против 44%).

Подобная ситуация и с евроатлантической интеграцией, которую больше поддерживают на западе (76% против 17%) и в центре (64% против 29%), а также в столице (70% против 26%) и меньше поддерживают на востоке (27% против 64%). На юге сторонников евроинтеграции немногим менее, чем противников (45% против 49%).

Вступление в ЕС больше всего поддерживают избиратели партии "Европейская солидарность" (93% против 7%), однако сторонников евроинтеграции большинство среди избирателей всех рейтинговых сил, кроме трех: Партии Шария, Партии Мураева и "Оппозиционной платформы за жизнь" (22% против 68%, наименьшая поддержка).

Схожая ситуация и со вступлением в НАТО: его сторонников большинство среди избирателей всех рейтинговых политсил (больше всего среди сторонников "Европейской солидарности" – 94% против 5%), кроме трех вышеупомянутых (меньше всего среди сторонников Партии Мураева – 12% против 80%).

Опрос проводился в период во всех подконтрольных правительству регионах среди 5000 респондентов в возрасте от 18 лет методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения, ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,5.