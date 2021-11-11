Пенитенциарная служба Грузии распространила видеокадры приезда Саакашвили в тюремную больницу

Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала в четверг видеокадры приезда бывшего президента Михеила Саакашвили в тюремную больницу.

На кадрах видно, что Саакашвили отказывается выйти из реанимобиля и его силой вытаскивают несколько охранников. Они, взяв его за ноги и за руки, несут от входной двери до лифта, а затем по коридору в палату. Видно также, как Саакашвили ругается в палате с двумя мужчинами без врачебных халатов и что-то сбрасывает со стола. Саакашвили требует мужчин выйти из палаты и агрессивно вплотную подходит к одному из них. В палату входят еще несколько охранников. На этом видео прекращается.

Министр юстиции Рати Брегадзе, комментируя эти кадры на брифинге в четверг, опроверг информацию адвокатов, что охранники якобы волокли Саакашвили 30 метров до двери тюремной больницы.

"Это откровенная ложь, так как реанимобиль был остановлен у двери тюремной больницы. Заключенный Саакашвили не подчинился требованию выйти из автомашины и в это время нанес физическое и словесное оскорбление нашему сотруднику", - заявил министр.

Министр отметил, что пенитенциарная служба делает все необходимое для поддержания здоровья Саакашвили в стабильном состоянии. "Если Саакашвили прекратит голодовку, он вновь будет возвращен в Руставскую тюрьму", - сказал министр.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.