В Украине к выходным ненадолго потеплеет, осадков не будет, ожидается туман

Погоду в Украине без осадков, но с туманами, в ближайшие дни будет определять более теплый атлантический воздух, перемещающийся с западной Европы, но уже в начале следующей недели опять похолодает, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу, 12 ноября, по всей Украине без осадков. Ночью и утром в западных та южных областях местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 3-8° мороза; днем 5-10° тепла, на юге страны, в Прикарпатье и Закарпатье до 13°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 7-9°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 12 ноября самая высокая температура была зафиксирована на отметке +16 градусов в 2010 году, а самая низкая – на отметке 14,2 градуса мороза в 1897 году.

В субботу, 13 ноября, в Украине без осадков. Ночью и утром в Украине, кроме восточной части, местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный (на Левобережье - северо-восточный), 3-8 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в Карпатском регионе 0-5° мороза; днем 4-9° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны до 12°.

В Киеве - без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 6-8°.