В Харькове вновь "минировали" аэропорт

Полиция проверила сообщение о минировании Международного аэропорта "Харьков", поступившее накануне, оно не подтвердилось.

"Специалисты обследовали почти 20 тысяч кв. метров помещений и прилегающей территории эвакуировали 27 граждан. Никакие взрывоопасные устройства и взрывчатые вещества в ходе осмотра не обнаружены", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, решается вопрос квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Это уже второй случай "минирования" харьковского аэропорта за неделю. Предыдущее сообщение о заложенной там взрывчатке поступило в понедельник, 8 ноября. Оно также оказалось ложным.