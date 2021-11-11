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11:58 11.11.2021

В Харькове вновь "минировали" аэропорт

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В Харькове вновь "минировали" аэропорт

Полиция проверила сообщение о минировании Международного аэропорта "Харьков", поступившее накануне, оно не подтвердилось.

"Специалисты обследовали почти 20 тысяч кв. метров помещений и прилегающей территории эвакуировали 27 граждан. Никакие взрывоопасные устройства и взрывчатые вещества в ходе осмотра не обнаружены", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, решается вопрос квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Это уже второй случай "минирования" харьковского аэропорта за неделю. Предыдущее сообщение о заложенной там взрывчатке поступило в понедельник, 8 ноября. Оно также оказалось ложным.

Теги: #лжеминирование #харьков
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