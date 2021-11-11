События

11:35 11.11.2021

Чемпионку мира по фристайлу Романовскую задержали в Беларуси

1 мин читать
Чемпионку мира по фристайлу Романовскую задержали в Беларуси

В Беларуси задержали двукратную чемпионку мира по фристайлу, лучшую спортсменку республики 2019 года Александру Романовскую, сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности.

"Стало известно, что вечером 10 ноября машину фристайлистки Александры Романовской остановили, когда она возвращалась с тренировки. Её задержали по статье 24.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе - ИФ)", - говорится в сообщении в телеграме БФСС в четверг.

По данным фонда, Романовская была доставлена в Партизанский РУВД, позже ее перевезли в ИВС.

В фонде напомнили, что Романовская, спортсменка с активной гражданской позицией, она подписала открытое письмо спортсменов за честные выборы и против насилия.

"Интерфакс-Запад" пока не располагает официальным комментарием по поводу задержания известной фристайлистки.

Теги: #чемпион #романовская #задержание #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:15 11.11.2021
Нет оснований полагать, что Россия причастна к ситуации на польско-белорусской границе - МИД Франции

Нет оснований полагать, что Россия причастна к ситуации на польско-белорусской границе - МИД Франции

09:27 11.11.2021
Литовские пограничники зафиксировали за ночь попытку свыше 30 мигрантов пересечь границу

Литовские пограничники зафиксировали за ночь попытку свыше 30 мигрантов пересечь границу

08:46 11.11.2021
Польша и Турция договорились сотрудничать в противостоянии использованию нелегалов в качестве "гибридной атаки"

Польша и Турция договорились сотрудничать в противостоянии использованию нелегалов в качестве "гибридной атаки"

20:45 10.11.2021
Беларусь нарастила группировку ПВО на границе с ЕС

Беларусь нарастила группировку ПВО на границе с ЕС

19:52 10.11.2021
Боррель без иллюзий смотрит на контакты с Минском по событиям на белорусско-польской границе

Боррель без иллюзий смотрит на контакты с Минском по событиям на белорусско-польской границе

19:03 10.11.2021
США объявят о санкциях в отношении Беларуси в декабре - глава Еврокомиссии

США объявят о санкциях в отношении Беларуси в декабре - глава Еврокомиссии

19:02 10.11.2021
ЕС на следующей неделе расширит санкции против Беларуси - фон дер Ляйен

ЕС на следующей неделе расширит санкции против Беларуси - фон дер Ляйен

18:12 10.11.2021
Енин о возможном прорыве украинско-белорусской границы мигрантами с Ближнего Востока: Мы не дадим втянуть Украину в миграционную войну

Енин о возможном прорыве украинско-белорусской границы мигрантами с Ближнего Востока: Мы не дадим втянуть Украину в миграционную войну

17:32 10.11.2021
Литва стягивает дополнительные силы на границу с Беларусью

Литва стягивает дополнительные силы на границу с Беларусью

17:27 10.11.2021
Признание Беларусью Крыма территорией РФ приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений, заявляет Киев

Признание Беларусью Крыма территорией РФ приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений, заявляет Киев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Верховный суд в Лондоне в четверг рассмотрит спор Украины и РФ по евробондам на $3 млрд

Бывший начальник службы безопасности Януковича уведомлен о подозрении в дезертирстве

Getin Holding договорился с ПУМБ об условиях продажи ему Идея Банка

В Украине за сутки зафиксировано 24 747 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 18 896 человек, 652 умерло

РФ может и должна предпринять шаги для того, чтобы сократить нехватку энергоресурсов при помощи увеличения поставок газа

ПОСЛЕДНЕЕ

Лероса подозревают в грубом нарушении общественного порядка – ГБР

Ляшко: в Украине сделали 20 млн прививок от COVID-19

Правоохранители вручили подозрение нардепу Леросу за неприличный жест в Раде

Верховный суд в Лондоне в четверг рассмотрит спор Украины и РФ по евробондам на $3 млрд

Сервис Bolt Food запускается во Львове

Монастырский, Дейнеко и Клименко отправились на Волынь для проверки готовности защиты границы от мигрантов

Разведке США не удается добывать достаточно данных из окружения Си Цзиньпина

Кулеба и Ермак обсудили с Нуланд ситуацию на Донбассе и вдоль украинской границы

Бывший начальник службы безопасности Януковича уведомлен о подозрении в дезертирстве

В 4 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило количество заболевших

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА