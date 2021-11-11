Лероса подозревают в грубом нарушении общественного порядка – ГБР

Народный депутат Гео Лерос, которому в четверг утром вручили подозрение в совершении хулиганства, злоупотреблял своими полномочиями нардепа и своими действиями во время выступления в парламенте пытался привлечь внимание СМИ с своей персоне, сообщают в Государственном бюро расследований.

"Следователи ГБР в рамках расследования уголовного производства установили, что 4 ноября 2021 года народный избранник выступая с парламентской трибуны оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства. При этом он не реагировал на замечания председательствующего на заседании, продолжал подобные действия даже после выключения микрофона по решению председательствующего. Осознавая, что речь не будет фиксироваться средствами массовой информации, показал непристойный жест, демонстрируя пренебрежение общепринятыми нормами морали и социального окружения", - говорится в сообщении.

В ГБР отмечаются, что в этих действиях депутата "четко прослеживается цель избранника – создать собственный медийный и политический образ, повысить собственную медийную узнаваемость, привлечь внимание средств массовой информации, общества и других политиков к своему лицу".

"Парламентарий при этом злоупотреблял своими полномочиями народного депутата Украины на выступление во время обсуждения кандидатуры члена правительства. Он подозревается в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу (ч. 1 ст. 296 УК Украины)", - подчеркивают в Бюро.

Там уточняют, что санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 4 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы сроком до 5 лет.

"Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения", - резюмируют в ГБР.

Ранее Лерос в Фейсбуке сообщил, что правоохранители вручили ему подозрение за демонстрацию неприличного жеста в стенах парламента.

Как сообщалось, 4 ноября во время пребывания главы государства в зале заседаний парламента слово попросил внефракционный народный депутат Гео Лерос (ранее исключенный из состава фракции "Слуга народа" - ИФ). В начале своего выступления народный депутат назвал президента Украины "предателем", после чего Стефанчук попросил отключить Леросу микрофон. В ответ на это Лерос показал неприличный жест.

Сразу же после этого народный депутат из фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева попросила Регламентный комитет дать оценку поведению Лероса во время выступления с парламентской трибуны.

В связи с этим фракция "Слуга народа" обратилась в регламентный комитет с требованием дать оценку и вынести решение о поведении Лероса.