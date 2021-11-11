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11:15 11.11.2021

Нет оснований полагать, что Россия причастна к ситуации на польско-белорусской границе - МИД Франции

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Нет оснований полагать, что Россия причастна к ситуации на польско-белорусской границе - МИД Франции

Париж не видит признаков того, что Москва имеет отношение к возникновению миграционного кризиса на польско-белорусской границе, она, напротив, может помочь его решить, заявил в четверг госсекретарь МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.

"Что касается России, нет элементов, которые указывают на ее причастность к этой ситуации", - заявил Бон в интервью BFM-TV.

Он добавил, что в случае, если Россия не содействовала проблеме с мигрантами на белорусско-польской границе, то она как раз может помочь ее решить.

"Зависимость Беларуси от Москвы становится все больше и больше. У России есть очевидная возможность повлиять на Беларусь, чтобы помочь остановить этот поток мигрантов. И мы должны ее использовать", - подчеркнул Бон.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным попросила его повлиять на Минск в связи с ситуацией с беженцами на белорусской границе.

Ранее на этой неделе представители руководства Польши на чрезвычайном заседании сейма высказали мнение о том, что ответственность за ситуацию на белорусско-польской границе якобы лежит не только на Минске, но и на Москве.

Теги: #франция #граница #беларусь
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