События

11:13 11.11.2021

Ляшко: в Украине сделали 20 млн прививок от COVID-19

1 мин читать
Ляшко: в Украине сделали 20 млн прививок от COVID-19

В Украине сделали 20 млн прививок от COVID-19, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сегодня в Украине пересекли отметку в 20 миллионов проведенных прививок. Для достижения первых 10 миллионов понадобилось почти семь месяцев, для вторых 10 миллионов – чуть больше двух месяцев", - сказал он на брифинге в четверг.

Ляшко также сообщил, что более 34% украинцев старше 18 лет получили хотя бы одну дозу антиковидной вакцины, в группе старше 60 лет - 32%.

Лучшие показатели вакцинации людей старше 60 лет в Киеве (60%) и Львовской области - почти 51%.

Теги: #вакцинация #covid_19
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:11 11.11.2021
В 4 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило количество заболевших

В 4 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило количество заболевших

09:09 11.11.2021
В Германии зафиксирован антирекорд по заболевшим COVID-19 с начала пандемии

В Германии зафиксирован антирекорд по заболевшим COVID-19 с начала пандемии

21:10 10.11.2021
Зеленский надеется, что всеобщая вакцинация объединит украинцев

Зеленский надеется, что всеобщая вакцинация объединит украинцев

19:21 10.11.2021
Около 900 тыс. детей до 11 лет в США получили за неделю вакцину от COVID-19 - СМИ

Около 900 тыс. детей до 11 лет в США получили за неделю вакцину от COVID-19 - СМИ

11:39 10.11.2021
Система здравоохранения Киева работает на пределе своих возможностей - Кличко

Система здравоохранения Киева работает на пределе своих возможностей - Кличко

10:21 10.11.2021
Вакцинироваться от COVID-19 в Украине можно почти в 1200 медучреждений

Вакцинироваться от COVID-19 в Украине можно почти в 1200 медучреждений

09:11 10.11.2021
Пандемия не закончилась, французам нужно вакцинироваться - Макрон

Пандемия не закончилась, французам нужно вакцинироваться - Макрон

20:09 09.11.2021
Гройсман: Мотивировать к прививке против коронавируса нужно даже тех, кто купил поддельный сертификат

Гройсман: Мотивировать к прививке против коронавируса нужно даже тех, кто купил поддельный сертификат

11:05 09.11.2021
Приказ о расширении перечня профессий с обязательной вакцинацией от ковид вступит в силу с 9 декабря - Ляшко

Приказ о расширении перечня профессий с обязательной вакцинацией от ковид вступит в силу с 9 декабря - Ляшко

19:14 08.11.2021
Во Львове вакцинированы 96% сотрудников сферы образования – горсовет

Во Львове вакцинированы 96% сотрудников сферы образования – горсовет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Чемпионку мира по фристайлу Романовскую задержали в Беларуси

Верховный суд в Лондоне в четверг рассмотрит спор Украины и РФ по евробондам на $3 млрд

Бывший начальник службы безопасности Януковича уведомлен о подозрении в дезертирстве

Getin Holding договорился с ПУМБ об условиях продажи ему Идея Банка

В Украине за сутки зафиксировано 24 747 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 18 896 человек, 652 умерло

ПОСЛЕДНЕЕ

Чемпионку мира по фристайлу Романовскую задержали в Беларуси

Лероса подозревают в грубом нарушении общественного порядка – ГБР

Нет оснований полагать, что Россия причастна к ситуации на польско-белорусской границе - МИД Франции

Правоохранители вручили подозрение нардепу Леросу за неприличный жест в Раде

Верховный суд в Лондоне в четверг рассмотрит спор Украины и РФ по евробондам на $3 млрд

Сервис Bolt Food запускается во Львове

Монастырский, Дейнеко и Клименко отправились на Волынь для проверки готовности защиты границы от мигрантов

Разведке США не удается добывать достаточно данных из окружения Си Цзиньпина

Кулеба и Ермак обсудили с Нуланд ситуацию на Донбассе и вдоль украинской границы

Бывший начальник службы безопасности Януковича уведомлен о подозрении в дезертирстве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА