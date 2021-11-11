Ляшко: в Украине сделали 20 млн прививок от COVID-19

В Украине сделали 20 млн прививок от COVID-19, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сегодня в Украине пересекли отметку в 20 миллионов проведенных прививок. Для достижения первых 10 миллионов понадобилось почти семь месяцев, для вторых 10 миллионов – чуть больше двух месяцев", - сказал он на брифинге в четверг.

Ляшко также сообщил, что более 34% украинцев старше 18 лет получили хотя бы одну дозу антиковидной вакцины, в группе старше 60 лет - 32%.

Лучшие показатели вакцинации людей старше 60 лет в Киеве (60%) и Львовской области - почти 51%.