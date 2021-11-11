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10:59 11.11.2021

Верховный суд в Лондоне в четверг рассмотрит спор Украины и РФ по евробондам на $3 млрд

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Верховный суд в Лондоне в четверг рассмотрит спор Украины и РФ по евробондам на $3 млрд

Заседание Верховного суда (The Supreme Court) Великобритании по спору между Киевом и Москвой о еврооблигациях на $3 млрд состоится в четверг, говорится в сообщении на сайте суда.

Согласно ему, пять судей рассмотрят апелляцию российской стороны на вердикт Апелляционного суда от сентября 2018 года, который пересмотрел принятое в порядке упрощенного судопроизводства решение суда первой инстанции в пользу РФ и констатировал необходимость рассмотреть аргумент Украины о выпуске еврооблигаций под давлением Москвы во всеобъемлющем судебном процессе.

Помимо этого, Апелляционный суд допустил, что этот спор в британском суде может быть заморожен, пока стороны не найдут на другой площадке решения спора по вопросам, которые не подлежат юрисдикции в Лондоне.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська предположил, что указанное заседание Верховного суда Великобритании может быть последним в этом деле. По его словам, РФ хотела бы, чтобы осталось в силе решение первой инстанции о взыскании средств по упрощенной процедуре.

"Есть и другой вариант, в нашу пользу: либо перейти в полный судебный процесс, исследовать все доказательства и аргументы Украины в этом деле, что будет означать, что дело будет еще слушаться еще, как минимум, несколько лет, а может и больше. Или остановить процесс до решения в какой-то другой международной судебной инстанции, что также означает остановку рассмотрения на какое-то чрезвычайно длительное неустановленное время", – отметил министр.

Как сообщалось, The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы РФ, 17 февраля 2016 года по поручению Минфина России подала в Высокий суд Лондона (High Court of Justice of England and Wales) иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Своим решением суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость евробондов на $3 млрд, сумму неосуществленного купонного платежа на $75 млн, а также штрафные проценты, начисляемые в сумме $674 тыс. за каждый день просрочки, и часть издержек в рамках разбирательства.

Однако после жалобы Украины Апелляционный суд постановил, что суд первой инстанции должен рассмотреть дело по полной процедуре. В ходе слушаний украинская сторона предлагала рассмотреть спор в Международном суде при ООН (ICJ), однако российская сторона отказалась от этого предложения.

В Верховном суде The Law Debenture Trust Corporation plc оспаривает решение Апелляционного суда в целом и выдвинутый Киевом тезис о принуждении, тогда как Украина, в основном удовлетворенная вердиктом Апелляционного суда, оспаривает ряд тезисов из его решения.

Верховный суд начал рассмотрение этих жалоб 9-12 декабря 2019 года, но отложил вынесение решения. Это было связано с тем, что Украина и РФ вступили в рассмотрение дела Pakistan International Airline Corporation v Times Travel (UK) Ltd., касающегося доктрины принуждения по английскому праву, которое уже находилось в апелляционном производстве в Верховном суде Великобритании и решение по которому могло влиять на решение по спору о евробондах. Вердикт по нему был вынесен в августе 2021 года, однако он напрямую не отвечает на вопросы российско-украинского спора.

Теги: #евробонды #верховный_суд
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