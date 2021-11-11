Сервис Bolt Food запускается во Львове

Компания Bolt запускает во Львове сервис доставки еды Bolt Food.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, во Львове к платформе присоединилось уже более 100 заведений, среди которых KFC, Celentano, Lviv Croissants, "Цукор" и другие.

Доставка еды осуществляется бесконтактным способом.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение Bolt Food для смартфона. Если в телефоне пользователя уже установлено приложение Bolt, то сохраненные адреса будут перенесены из него автоматически.

Сервис Bolt Food был запущен в Киеве в прошлом году. Также он есть уже в Харькове и Днепре. Львов стал четвертым украинским городом, где стала доступна эта услуга.