Сервис Bolt Food запускается во Львове
Компания Bolt запускает во Львове сервис доставки еды Bolt Food.
Как сообщила пресс-служба компании в четверг, во Львове к платформе присоединилось уже более 100 заведений, среди которых KFC, Celentano, Lviv Croissants, "Цукор" и другие.
Доставка еды осуществляется бесконтактным способом.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение Bolt Food для смартфона. Если в телефоне пользователя уже установлено приложение Bolt, то сохраненные адреса будут перенесены из него автоматически.
Сервис Bolt Food был запущен в Киеве в прошлом году. Также он есть уже в Харькове и Днепре. Львов стал четвертым украинским городом, где стала доступна эта услуга.