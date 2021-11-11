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10:23 11.11.2021

Кулеба и Ермак обсудили с Нуланд ситуацию на Донбассе и вдоль украинской границы

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Кулеба и Ермак обсудили с Нуланд ситуацию на Донбассе и вдоль украинской границы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель офиса Президента Украины Андрей Ермак провели в среду в Вашингтоне (США) встречу с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины в четверг, в ходе встречи собеседники обсудили дальнейшее воплощение приоритетов двустороннего сотрудничества в рамках Комиссии стратегического партнерства Украина-США, а также уделили внимание актуальной ситуации безопасности на Донбассе и вдоль украинской границы.

"Стороны положительно отметили, что стратегическое партнерство Украины и США в текущем году удалось значительно укрепить… Нуланд заверила в непреклонной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся российской агрессии дальнейшей европейской и евроатлантической интеграции Украины", - говорится в сообщении.

Теги: #кулеба #ермак #нуланд
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