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10:11 11.11.2021

В 4 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило количество заболевших

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В 4 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило количество заболевших

Количество украинцев, выздоровевших от коронавирусной инфекции Covid-19 за минувшие сутки, установило рекорд с начала новой волны пандемии, начавшейся в июле текущего года, и составило 18 тыс. 896 случаев, однако все еще меньше, чем в прежнюю волну, когда этот показатель превышал 20 тыс. случаев в сутки, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на сайте Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

При этом количество выздоровевших превысило количество заболевших в четырёх областях Украины: Львовской, Донецкой, Ровенской и Луганской. В остальных ситуация противоположная. В Луганской установлен рекорд суточного выздоровления от Covid-19 с начала пандемии (806 случаев).

Лишь в Ивано-Франковской области установлен рекорд суточной заболеваемости Covid-19 с начала пандемии (1 тыс 454 случая). Рекорд суточной смертности не установлен за минувшие сутки ни в одной из областей.

В Киеве за сутки Covid-19 заболели 2 тыс 2 человека (что является третьим результатом с начала пандемии (после 3 апреля, когда было 2 тыс 53 случаев и 3 ноября, когда случаев было 2 тыс 24), умер 51 инфицированный (после рекордных 73 случаев днем ранее) и выздоровели 1 тыс 434, что является максимальным показателем в текущую волну пандемии, но существенно уступает показателям мая-июня текущего года.

При этом в Киеве больше заболевших Covid-19 за сутки, чем в какой-либо украинской области. Более 1,5 тыс случаев заболевания за сутки также в Харьковской и Днепропетровской областях (1 тыс 550 и 1 тыс 999 соответственно). Умерших от Covid-19 за сутки больше 50 случаев также в Одесской (71) и Днепропетровской (68) областях. Выздоровели за сутки больше, чем в Киеве, в Днепропетровской (1 тыс 689 человек) и Львовской (1 тыс 463 человека) областях.

В Киеве в настоящее время Covid-19 болеет 30 тыс 454 человека. Больше – в Харьковской (37 тыс 295), Одесской (50 тыс 551), Днепропетровской (38 тыс 657), Львовской (35 тыс 286), Запорожской (35 тыс 567) областях. Меньше 10 тыс болеющих в Закарпатской (7 тыс 178) и Кировоградской (3 тыс 250) областях.

Теги: #статистика #covid_19
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