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09:49 11.11.2021

Из Украины в Азербайджан депортировали одного из криминальных авторитетов, попавшего под санкции СНБО

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Из Украины в Азербайджан депортировали одного из криминальных авторитетов, попавшего под санкции СНБО

Украинские правоохранители принудительно вернули в страну происхождения криминального авторитета, находящегося под санкциями Совета нацбезопасности и обороны, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"33-летний гражданин Азербайджанской Республики попал под санкции, введенные относительно субъектов повышенного преступного влияния решением Совета национальной безопасности и обороны Украины. В связи с чем он был принудительно возвращен в страну происхождения и на три года получил запрет на въезд на территорию страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина входит в семейное окружение одного из "воров в законе".

"Имея связи в криминальной среде, контролировал деятельность "специализированных" этнических преступных групп на имущественных преступлениях, в частности вымогательствах", - подчеркивают в МВД.

Там уточняют, что в начале ноября, несмотря на запрет, мужчина незаконно попал в Украину.

"Как только об этом факте стало известно сотрудникам управления стратегических расследований в городе Киеве Национальная полиция Украины, установили его местонахождение и провели меры по его принудительному возвращению… 10 ноября, полицейские вместе с Государственной миграционной службой Украины принудительно вернули его в Азербайджанскую Республику", - резюмируют правоохранители.

Теги: #криминальный_авторитет #депортация
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