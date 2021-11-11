Литовские пограничники зафиксировали за ночь попытку свыше 30 мигрантов пересечь границу

Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) сообщила о попытке группы мигрантов численностью более 30 человек нелегально пересечь белорусско-литовскую границу.

"Ночь прошла достаточно спокойно, за ночь, с полуночи у нас было немного происшествий у госграницы с Беларусью - 35 мигрантов пытались незаконно попасть в Литву, но их не пропустили. Продолжалось наблюдение с воздуха, а также с наших позиций, где дислоцированы наши силы", - сообщил государственному телеканалу LRT глава СОГГЛ Рустамас Любаевас.

Он отметил, что на границе пограничники зафиксировали две группы мигрантов, всего 30-40 человек. "Также у нас есть данные, что по крайней мере одна из этих групп окружена белорусскими пограничниками", - добавил он.

Ситуация с мигрантами осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в минувшую среду заявил, что, вероятно, на границе Литвы с Беларусью сосредоточены около 1 тыс. нелегальных мигрантов, он не исключил, что их могут начать вытеснять в Литву.

В этом году нелегально перешли границу Литвы с Беларусью свыше 4,2 тыс. мигрантов, более 6 тыс. не впустили.