Илон Маск на этой неделе продал акции Tesla на $5 млрд

Глава Tesla Inc. Илон Маск на этой неделе продал акции компании на общую сумму порядка $5 млрд.

В понедельник он реализовал более 2 млн опционов на покупку бумаг Tesla, полученных им в качестве вознаграждения, на общую сумму $2,5 млрд. Его расходы, связанные с реализацией опционов, составили порядка $13,4 млн.

В этот же день он продал более 900 тыс. акций Tesla по цене от $1135 до $1196. В регулятивном сообщении компании отмечается, что бумаги проданы исключительно с целью привлечения средств для покрытия налоговых выплат, связанных с реализацией опционов.

Проданные в понедельник акции составляют менее 1% доли Маска в Tesla, их реализация была запланирована еще в сентябре, о чем глава компании заявлял публично. В последующие два дня он продал еще примерно 2% своего пакета, сообщила компания. В этом случае речь не идет о предварительно запланированных продажах, пишет The Wall Street Journal.

В общей сложности за три дня Маск продал около 4,5 млн акций Tesla.

В минувшие выходные бизнесмен пообещал продать 10% принадлежащих ему акций Tesla, если за такой шаг проголосуют пользователи Twitter. По результатам проведенного в соцсети опроса он должен был реализовать этот пакет.

До этой недели Маску принадлежало более 17% акций Tesla, и стоимость его доли оценивалась более чем в $200 млрд, а ее 10%-ный пакет - почти в $21 млрд.