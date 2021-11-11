В Германии зафиксирован антирекорд по заболевшим COVID-19 с начала пандемии

Власти Германии за последние сутки зарегистрировали превышение отметки в 50 тыс. случаев заражений COVID-19 впервые с начала пандемии, информируют в четверг западные СМИ.

Антирекорд за последние 24 часа составил 50 тыс. 196 случаев, сообщают СМИ.

"Пандемия возвращается в новом поражающем виде", - заявили в пресс-службе и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Причиной вспышки COVID-19 является относительно низкий уровень вакцинации в Германии, составляющий чуть более 67%, отмечают СМИ.

Наиболее затронутые земли - Саксония, Бавария и совсем недавно Берлин - ввели новые ограничения в отношении непривитых людей, которые первыми пострадали от роста заболеваемости. В частности, в Берлине с понедельника невакцинированным людям будет запрещено посещать рестораны, бары, спортивные залы и парикмахерские.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в ФРГ было диагностировано свыше 4,83 млн заражений, более 97,5 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.