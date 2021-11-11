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08:43 11.11.2021

Rocket Lab перенесла запуск ракеты Electron из-за техпроблем

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Запуск ракеты Electron с двумя спутниками дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) американской компании геопространственной разведки BlackSky, который планировался в четверг, перенесен в связи с техническими проблемами, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

"Мы отменили сегодняшний запуск в связи с нештатными показаниями наземного датчика. Следующая возможность для запуска будет не ранее 16 ноября", - сообщила компания.

Легкая двухступенчатая ракета Electron с разгонным блоком Kick Stage должна была стартовать с пусковой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии.

Мини-спутники весом около 60 кг должны войти в состав орбитальной группировки, которая, по данным BlackSky, к 2022 году должна будет состоять из 16 космических аппаратов. Они позволяют получать оптические изображения с разрешением в 50-90 см с высоты 420 км. С предстоящим запуском BlackSky будет располагать на орбите уже девятью аналогичными спутниками.

В рамках миссии, получившей название Love At First Insight, компания Rocket Lab планирует приводнить первую ступень носителя с помощью парашюта в океане. Первая попытка была успешно осуществлена в ноябре прошлого года. В дальнейшем первую ступень предполагается ловить в воздухе при помощи вертолета.

Ракета Electron совершила свой первый полет 25 мая 2017 года. Предстоящая миссия станет 22-м полётом ракеты, 3 из которых были неудачными.

В частности, 15 мая ракета Electron не смогла вывести на орбиту два спутника ДЗЗ компании BlackSky, нештатная ситуация произошла после запуска двигателей второй ступени. Космические аппараты были потеряны.

Ракетами компании уже выведено на орбиту 105 космических аппаратов.

Ракета Electron аэрокосмической компании Rocket Lab может выводить на низкую опорную орбиту до 250 кг груза. Стоимость пуска ракеты составляет от $4,9 млн до $6,6 млн, что чрезвычайно мало по сравнению со стоимостью вывода на орбиту грузов с помощью ракет среднего и тяжелого классов. Таким образом, Rocket Lab стремится произвести революцию на рынке ракетно-космических услуг.

20 ноября прошлого года, когда ракета Electron выводила на орбиту группу из 30 частных американских, французских и новозеландских исследовательских мини-спутников, первая ступень после отделения от носителя совершила с помощью парашютной системы мягкую посадку в Тихом океане, где ее подобрало спасательное судно. Это позволяет еще больше снизить стоимость запусков. Таким образом базирующаяся в Лонг-Бич (штат Калифорния) Rocket Lab последовала примеру компании SpaceX, которая активно использует многоразовые первые ступени на своих ракетах-носителях.

Теги: #перенос #ракета #спутники #cша
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