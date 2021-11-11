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08:19 11.11.2021

В Украине за сутки зафиксировано 24 747 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 18 896 человек, 652 умерло

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В Украине за сутки зафиксировано 24 747 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 18 896 человек, 652 умерло

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 24 747 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 18 896 человек, 652 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 10 ноября в Украине: зафиксировано 24 747 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 550, медработников – 462); 277 097 человек вакцинировано от  COVID-19. Одну дозу получили 150 663 человека, полностью иммунизированы – 129 753 человека. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 4 778 человек; летальных исходов – 652; поправилось – 18 896 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 10 ноября, в утренней коронастатистике сообщалось о зафиксированных за сутки 23 283 новых случая заболевания СOVID-19, 9 ноября сообщалось о 18 988 новых инфицированных СOVID-19, 8 ноября зафиксировано 13 068 новых случаев заболевания СOVID-19, 7 ноября было зафиксировано 17 419 новых случаев заболевания СOVID- 19, 6 ноября зафиксировано 25 063 новых случаев заболевания СOVID-19, 5 ноября зафиксировано 26 488 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 ноября зафиксировано 27 377 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 ноября сообщалось о 23 393 новых инфицированных коронавирусной болезнью, 2 ноября зафиксировано 19 455 новых случаев заболевания СOVID-19, 1 ноября зафиксировано 13 936 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 155 519 человек; выздоровело –  2 572 738  человек; летальных случаев – 74 857.

С начала вакцинальной кампании привито 11 844 730 человек, из них получили одну дозу – 11 844 728 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 284 545 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 20 129 273 прививки.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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