За минувшие сутки зафиксировано пять обстрелов на Донбассе, украинские военные не пострадали

За минувшие российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, украинский военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 10 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в сводке на странице штаба в Фейсбук в четверг утром.

В районе Прицепилевки враг вел обстрел из минометов калибра 82 мм. Вблизи Катериновки на Луганщине наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. В сторону Широкого совершен обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. У Золотого-4 противник обстрелял украинские позицииз стрелкового оружия. Неподалеку от Новотошковского вражеские войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"По состоянию на 7:00, 11 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - добавили в штабе.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1236871300138817

УКРАИНА-ООС-СВОДКА

За минувшие сутки зафиксировано пять обстрелов на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Киев. 11 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – За минувшие российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, украинский военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 10 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в сводке на странице штаба в Фейсбук в четверг утром.

В районе Прицепилевки враг вел обстрел из минометов калибра 82 мм. Вблизи Катериновки на Луганщине наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. В сторону Широкого совершен обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. У Золотого-4 противник обстрелял украинские позицииз стрелкового оружия. Неподалеку от Новотошковского вражеские войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"По состоянию на 7:00, 11 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - добавили в штабе.