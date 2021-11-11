Американский пилотируемый корабль Crew Dragon-3 успешно выведен на орбиту, взял курс на МКС

Многоразовый космический корабль Crew Dragon-3 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту, стартовавший в четверг по московскому времени к Международной космической станции (МКС), успешно выведен на орбиту, сообщило NASA.

Запуск корабля c помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен 10 ноября в 21:03 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса 39А Комического центра имени Кеннеди во Флориде (США). Через 12 минут 51 секунду после старта вслед за отделением от второй ступени носителя корабль вышел на заданную орбиту и взял курс на МКС.

В состав экипажа Crew Dragon-3 входят астронавты NASA Раджа Чари (командир), Том Маршберн (пилот) и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер. Они будут работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года.

В четверг в 19:10 по времени Восточного побережья США корабль должен состыковаться с МКС в автоматическом режиме.

Тем временем примерно через 9,5 минут после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу A Shortfall of Gravitas, которая находилась в Атлантике в 600 км от космодрома во Флориде.

Запуск пилотируемого Crew Dragon-3 осуществлен в рамках коммерческой пилотируемой программы NASA и контракта с компанией SpaceX, которая является разработчиком корабля и носителя. По оценке американского космического агентства, стоимость каждого места астронавта в корабле составляет около $58 млн.