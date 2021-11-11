События

04:37 11.11.2021

В Киевской области усилят ограничительные меры в транспорте

1 мин читать

Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании в среду приняла решение о усилении ограничительных мер в отношении областного общественного транспорта с 13 ноября, сообщил глава Киевской ОГА Василий Володин.

"Мы понимаем, как важно жителям пристоличного региона иметь качественное транспортное сообщение, поэтому общественный транспорт в пределах области и в Киев продолжит курсировать по обычному графику. Но ездить в автобусах, маршрутках и электричках с этой субботы будут иметь право только пассажиры, которые будут иметь при себе один из документов", - написал Володин на своей странице в Facebook.

Среди этих документов Володин отметил "Covid"-сертификат, подтверждающий вакцинацию, отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста на определение коронавируса, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки, справку о выздоровлении лица от коронавируса, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения "Дия".

Глава ОГА отметил, что когда Киевщину только ввели в "красную" зону, работу транспорта не ограничивали, однако дальше оттягивать этот момент уже нет возможности.

Теги: #транспорт #карантин #украина #киевская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:34 11.11.2021
Сеть Comfy открыла в Киеве магазины нового формата "Comfy-Точка"

Сеть Comfy открыла в Киеве магазины нового формата "Comfy-Точка"

01:40 11.11.2021
США и Украина будут противостоять "гибридной агрессии со стороны России"

США и Украина будут противостоять "гибридной агрессии со стороны России"

00:16 11.11.2021
Кулеба: Украина благодарна США за готовность расширить сотрудничество в секторах обороны и безопасности

Кулеба: Украина благодарна США за готовность расширить сотрудничество в секторах обороны и безопасности

23:50 10.11.2021
Мы с нетерпением ждем увидеть предпринятые Германией действия относительно "Северного потока 2"

Мы с нетерпением ждем увидеть предпринятые Германией действия относительно "Северного потока 2"

23:40 10.11.2021
Украина обсудила с США наиболее насущные  потребности сектора безопасности

Украина обсудила с США наиболее насущные  потребности сектора безопасности

23:25 10.11.2021
В Киеве спасатели продолжают ликвидировать масштабный пожар на СТО

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать масштабный пожар на СТО

22:58 10.11.2021
США будут дальше помогать Украине проводить реформы, бороться против коррупции, либерализовать сферу энергетики

США будут дальше помогать Украине проводить реформы, бороться против коррупции, либерализовать сферу энергетики

22:32 10.11.2021
В Одессе минировали аэропорт, полиция ищет взрывчатку

В Одессе минировали аэропорт, полиция ищет взрывчатку

22:26 10.11.2021
США предоставят Украине новое финансирование для того, чтобы помочь ей диверсифицировать энергетические ресурсы

США предоставят Украине новое финансирование для того, чтобы помочь ей диверсифицировать энергетические ресурсы

22:20 10.11.2021
США обеспокоены сообщениями о необычных военных действиях РФ возле Украины, и тщательно следят за ситуацией

США обеспокоены сообщениями о необычных военных действиях РФ возле Украины, и тщательно следят за ситуацией

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ может и должна предпринять шаги для того, чтобы сократить нехватку энергоресурсов при помощи увеличения поставок газа

США предоставят Украине новое финансирование для того, чтобы помочь ей диверсифицировать энергетические ресурсы

Зеленский о перемещениях российских войск на границе: Психологическое давление со стороны РФ на нас давно не действует

Зеленский надеется, что всеобщая вакцинация объединит украинцев

В ОРЛО объявили о готовности к открытию КПВВ "Станица Луганская" 11 ноября

ПОСЛЕДНЕЕ

Американский пилотируемый корабль Crew Dragon-3 успешно выведен на орбиту, взял курс на МКС

Джонсон призвал мировое сообщество проявить больше амбиций для защиты климата

РФ может и должна предпринять шаги для того, чтобы сократить нехватку энергоресурсов при помощи увеличения поставок газа

В Киеве минировали три ж/д вокзала, а работников и пассажиров эвакуировали

Архивные службы Украины и Израиля подписали соглашение о сотрудничестве

Зеленский посоветовал олигархическим структурам не играть в "искусственный дефицит"

Зеленский о перемещениях российских войск на границе: Психологическое давление со стороны РФ на нас давно не действует

Зеленский надеется, что всеобщая вакцинация объединит украинцев

"Курс Украины на Евросоюз должен быть неизменным" – мэр Чернигова призвал не коверкать его слова

Беларусь нарастила группировку ПВО на границе с ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА