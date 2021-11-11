Джонсон призвал мировое сообщество проявить больше амбиций для защиты климата

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал участников климатического саммита ООН (COP26) в Глазго продолжать предпринимать активные действия для защиты окружающей среды и борьбы с изменением климата.

"Нам нужно ставить более амбициозные цели и разработать более качественные, более надежные планы по их реализации", - заявил Джонсон во время своего выступления на СОР26.

"Мы должны преодолеть разрыв между тем, где мы находимся сейчас, и тем, где мы должны быть, если мы хотим сократить выбросы вдвое к 2030 году", - подчеркнул Джонсон.

По словам британского премьера, странам необходимо предпринять усилия для реализации целей, обозначенных в Парижском соглашении по климату от 2015 года.

"Крайне досадно наблюдать, как страны, которые на протяжении шести лет демонстративно хвалили себя за подписание соглашения в Париже, медленно движутся к провалу", - отметил Джонсон.

Премьер-министр Великобритании подчеркнул, что мировые лидеры "не могут сидеть сложа руки, когда мир просит действовать".

"Сейчас самое время собраться всем вместе и продемонстрировать решимость, необходимую для преодоления препятствий", - добавил Джонсон.

Ранее участники климатической конференции COP26 в Глазго подтвердили приверженность цели не допустить до 2100 года роста температур на Земле выше отметки в 1,5 градусов по Цельсию, такое положение содержится в проекте соглашения по итогам конференции.

COP26 началась в Глазго 31 октября и продлится до 12 ноября.