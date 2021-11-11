События

01:40 11.11.2021

США и Украина будут противостоять "гибридной агрессии со стороны России"

1 мин читать
США и Украина будут противостоять "гибридной агрессии со стороны России"

Власти США и Украины привержены продолжению сотрудничества, нацеленного на противостояние агрессивным действиям России, говорится в подписанной в среду обеими сторонами обновленной хартии о двустороннем сотрудничестве.

"США и Украина намерены продолжать принимать серию важных мер, чтобы защитить украинскую сторону от прямых и "гибридных" внешних угроз. Также речь идет о том, чтобы Россия несла ответственность за подобные агрессивные действия и нарушения международного права", - говорится в документе, опубликованном госдепом.

Также в нем отмечается готовность Вашингтона и Киева работать с союзниками по черноморскому региону, чтобы "обеспечивать свободу судоходства, противостоять внешним угрозам и вызовам во всех сферах".

США обещают продолжать "помогать Украине в проведении реформ в сфере обороны и безопасности, продолжать в дальнейшем проведение масштабных совместных учений"".

Ранее в среду обновленную хартию в Вашингтоне подписали глава госдепа Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Теги: #сша #оборона #хартия #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:16 11.11.2021
Кулеба: Украина благодарна США за готовность расширить сотрудничество в секторах обороны и безопасности

Кулеба: Украина благодарна США за готовность расширить сотрудничество в секторах обороны и безопасности

23:50 10.11.2021
Мы с нетерпением ждем увидеть предпринятые Германией действия относительно "Северного потока 2"

Мы с нетерпением ждем увидеть предпринятые Германией действия относительно "Северного потока 2"

23:40 10.11.2021
Украина обсудила с США наиболее насущные  потребности сектора безопасности

Украина обсудила с США наиболее насущные  потребности сектора безопасности

23:25 10.11.2021
В Киеве спасатели продолжают ликвидировать масштабный пожар на СТО

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать масштабный пожар на СТО

22:58 10.11.2021
США будут дальше помогать Украине проводить реформы, бороться против коррупции, либерализовать сферу энергетики

США будут дальше помогать Украине проводить реформы, бороться против коррупции, либерализовать сферу энергетики

22:35 10.11.2021
РФ может и должна предпринять шаги для того, чтобы сократить нехватку энергоресурсов при помощи увеличения поставок газа

РФ может и должна предпринять шаги для того, чтобы сократить нехватку энергоресурсов при помощи увеличения поставок газа

22:32 10.11.2021
В Одессе минировали аэропорт, полиция ищет взрывчатку

В Одессе минировали аэропорт, полиция ищет взрывчатку

22:26 10.11.2021
США предоставят Украине новое финансирование для того, чтобы помочь ей диверсифицировать энергетические ресурсы

США предоставят Украине новое финансирование для того, чтобы помочь ей диверсифицировать энергетические ресурсы

22:20 10.11.2021
США обеспокоены сообщениями о необычных военных действиях РФ возле Украины, и тщательно следят за ситуацией

США обеспокоены сообщениями о необычных военных действиях РФ возле Украины, и тщательно следят за ситуацией

22:10 10.11.2021
Если РФ попытается использовать энергию как оружие или предпримет дальнейшую агрессию против Украины, США и Германия предпримут соответствующие действия

Если РФ попытается использовать энергию как оружие или предпримет дальнейшую агрессию против Украины, США и Германия предпримут соответствующие действия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ может и должна предпринять шаги для того, чтобы сократить нехватку энергоресурсов при помощи увеличения поставок газа

США предоставят Украине новое финансирование для того, чтобы помочь ей диверсифицировать энергетические ресурсы

Зеленский о перемещениях российских войск на границе: Психологическое давление со стороны РФ на нас давно не действует

Зеленский надеется, что всеобщая вакцинация объединит украинцев

В ОРЛО объявили о готовности к открытию КПВВ "Станица Луганская" 11 ноября

ПОСЛЕДНЕЕ

Джонсон призвал мировое сообщество проявить больше амбиций для защиты климата

В Киеве минировали три ж/д вокзала, а работников и пассажиров эвакуировали

Архивные службы Украины и Израиля подписали соглашение о сотрудничестве

Зеленский посоветовал олигархическим структурам не играть в "искусственный дефицит"

Зеленский о перемещениях российских войск на границе: Психологическое давление со стороны РФ на нас давно не действует

Зеленский надеется, что всеобщая вакцинация объединит украинцев

"Курс Украины на Евросоюз должен быть неизменным" – мэр Чернигова призвал не коверкать его слова

Беларусь нарастила группировку ПВО на границе с ЕС

Личный врач Саакашвили считает необходимым срочно госпитализировать экс-президента в гражданскую клинику

В ОРЛО объявили о готовности к открытию КПВВ "Станица Луганская" 11 ноября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА