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00:16 11.11.2021

Кулеба: Украина благодарна США за готовность расширить сотрудничество в секторах обороны и безопасности

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Кулеба: Украина благодарна США за готовность расширить сотрудничество в секторах обороны и безопасности

Украина благодарна США за готовность расширить сотрудничество в секторах обороны и безопасности, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Очень важно, что Соединенные Штаты поддерживают Украину в наших усилиях защитить наш суверенитет и территориальную целостность перед лицом продолжающейся российской агрессии, и я ценю месседжи, которые были переданы нам сегодня американскими партнерами, мы благодарны за готовность США расширить сотрудничество с Украиной, в том числе в секторах обороны и безопасности, чтобы помочь Украине построить свою способность защищать себя и также, чтобы сдерживать Россию, чтобы демотивировать их от принятия дальнейших агрессивных действий", - сказал Кулеба на пресс-конференции по итогам заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США в Вашингтоне в среду.

Он подчеркнул, что лучшим способом сдержать агрессивную Россию является четкое разъяснение Кремлю, что Украина сильна, и что у нее есть сильные союзники, которые не оставят ее наедине перед лицом постоянно возрастающей агрессивности Москвы.

"Эта встреча Комиссии по стратегическому партнерству очень своевременна, потому что мы встретились во время, когда Россия предпринимает очень агрессивные действия вдоль украинской границы. Мы видим, что происходит в Беларуси, мы видим, как Россия продолжает милитаризовать временно оккупированный Крым", - рассказал министр.

Кулеба указал, что Украина и США открыли новую страницу в своих двусторонних отношениях.

"Я очень доволен качеством и динамикой сотрудничества, развивающейся между администрацией Байдена и командой президента Зеленского", - подчеркнул он.

По его словам, для трех рабочих групп Комиссии по стратегическому партнерству было очень важно осудить наиболее важные направления в отношениях Украины и США, а именно безопасность, противодействие российской агрессии, демократию и верховенство права и экономическую трансформацию Украины.

Кулеба подчеркнул, что принятая обновленная Хартия стратегического партнерства отвечает новому уровню сотрудничества Украины и США и позволяет странам вместе противостоять общим вызовам более эффективно.

Министр заверил, что Украина понимает, насколько важно продолжать двигаться по пути реформ.

"Я повторил наше обязательство продолжать имплементировать реформы, независимо от того, насколько сложными они являются. Президент Зеленский продемонстрировал  земельной реформой в Украине, что нет вызовов, которые мы не можем принять и высот, которые мы не можем покорить, если у нас есть политическая воля сделать это. Я уверяю вас, что президент, правительство и парламент Украины привержены внедрению новых реформ", - заверил Кулеба.

Теги: #сша #благодарность #украина #кулеба
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