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23:40 10.11.2021

Украина обсудила с США наиболее насущные  потребности сектора безопасности

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Украина обсудила с США наиболее насущные  потребности сектора безопасности

 Украина обсудила с США наиболее насущные  потребности сектора безопасности, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы все должны понимать, что то, что разворачивается в Европе сейчас - это очень сложная игра со многими элементами в ней: энергетический кризис, усилия по пропаганде, дезинформация, кибератаки, военное наращивание, попытка России "переварить" Беларусь, элементы миграционного кризиса, мы видим те же болезненные картинки, которые видели в Европе в 2016 и 2017 годах. В этой сложной игре мы должны оставаться бдительными, стойкими, но мы также должны заполнить все пробелы в нашей стойкости как можно быстрее, и поэтому мы подняли ряд вопросов с нашими американскими партнерами сегодня о наиболее насущных потребностях нашего сектора безопасности, которые мы надеемся получить", - сказал Кулеба на пресс-конференции по итогам заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США в Вашингтоне в среду.

Министр добавил, что необходимо делать правильные месседжи, а также правильные действия.

"Это то, о чем мы говорили с госсекретарем Блинкеном сегодня - не только месседжи и нарративы, которые Россия должна услышать, но  также действия, которые она увидит после этого. Все это делается не для того, чтобы спровоцировать Россию, не для того, чтобы дать ей оправдание, а чтобы сдержать Россию и демотивировать ее от обращения к дальнейшей эскалации", - рассказал Кулеба.

Министр добавил, что Украина ожидает "всего, что может помочь нам усилить наши способности обороны".

"Будет ли это обмен разведывательной информацией или системы противовоздушной обороны, или что-то другое. У нас с США очень хороший послужной список по работе в секторе безопасности, мы никогда не компрометировали Соединенные Штаты в этой сфере, и у нас очень надежное партнерство с Америкой, а также с некоторыми другими странами, которые работают в сфере безопасности с нами", - указал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина не намеренна ни на кого нападать.

"Все, что мы ищем, служит цели обороны Украины", - отметил Кулеба.

Теги: #сектор #сша #безопасности #украина
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