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23:25 10.11.2021

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать масштабный пожар на СТО

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В Киеве спасатели продолжают ликвидировать масштабный пожар на СТО

Спасатели продолжают ликвидировать масштабный пожар на СТО на ул. Бойчука, 45 в Голосеевском районе Киева, жертв и пострадавших нет, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Установлено, что возгорание возникло в 2-этажном здании СТО. В 22:05 пожар был локализован на площади 200 кв. Ликвидация продолжается", - говорится в сообщении.

К ликвидации привлечены 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 47 человек личного состава.

Информация о жертвах или пострадавших отсутствует.

Теги: #киев #сто #украина #пожар
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