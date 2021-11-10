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22:58 10.11.2021

США будут дальше помогать Украине проводить реформы, бороться против коррупции, либерализовать сферу энергетики

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США будут дальше помогать Украине проводить реформы, бороться против коррупции, либерализовать сферу энергетики

Администрация США будет и дальше помогать Украине решать проблему коррупции, проводить нужные стране реформы и либерализацию сферы энергетики, говорится в подписанной в среду обеими сторонами обновленной хартии о двустороннем сотрудничестве.

"США намерены помогать Украине стать энергетически независимой, добиться декарбонизации экономики, либерализации энергетического сектора. Также речь идет о диверсификации поставок энергоресурсов, интеграции с европейской системой электроснабжения, модернизации атомной сферы, отходе от использования угля", - отмечается в документе.

Также в нем говорится о готовности США работать над тем, чтобы РФ "не использовала энергетику в качестве геополитического оружия".

Кроме того, США обязались "продолжать поддерживать усилия Украины по борьбе против коррупции".

"США и Украина согласны, что Киеву нужно продолжать проводить реформы, чтобы трансформировать страну и гарантировать светлое будущее для всего украинского народа", - подчеркивается в хартии.

Ранее в среду обновленную хартию в Вашингтоне подписали глава госдепа Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Теги: #сша #хартия #украина #реформы
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