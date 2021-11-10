РФ может и должна предпринять шаги для того, чтобы сократить нехватку энергоресурсов при помощи увеличения поставок газа

РФ может и должна предпринять шаги для того, чтобы сократить нехватку энергоресурсов при помощи увеличения поставок газа, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Мы видим, что вы сталкиваетесь с трудным положением в области энергетики. Прежде всего, Россия может и должна предпринять шаги для того, чтобы сократить нехватку энергоресурсов при помощи увеличения поставок газа. Она может это сделать", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США в Вашингтоне в среду.

По его словам, в прошлом Россия использовала энергию как оружие, политический инструмент.

"Мы следим очень пристально за любыми признаками повторения этих усилий, которые были предприняты в прошлом", - добавил госсекретарь.

Блинкен подчеркнул, что США следят за тем, использует ли Россия энергию, которую имеет, и ее мощности, позитивно или стремится военизировать ее.

"Она (Россия - ИФ) сказала, что имеет достаточные поставки, чтобы обеспечить потребности Европы в энергетике, работая через существующий трубопровод с Украиной. Если она действительно сделает то, о чем говорит, это может внести реальные изменения по облегчению обеспокоенности. Если нет - это будет свидетельством наших обеспокоеностей по поводу военизации энергии, что мы видели в прошлом", - пояснил Блинкен.