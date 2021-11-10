США предоставят Украине новое финансирование для того, чтобы помочь ей диверсифицировать энергетические ресурсы

США предоставят Украине новое финансирование для помощи ей в диверсифицикации энергетических ресурсов, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Мы также обсуждаем способы обеспечения безопасности энергетических поставок в Украину, что включает предоставление нового финансирования, чтобы помочь Украине диверсифицировать ее энергетические ресурсы, работу с ключевыми союзниками и партнерами, чтобы задействовать все возможные рычаги и давление для продления транзитного газового соглашения Украины с Россией и поддержку усилий Украины по присоединению ее электрических сетей к европейским", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США в Вашингтоне в среду.