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22:26 10.11.2021

США предоставят Украине новое финансирование для того, чтобы помочь ей диверсифицировать энергетические ресурсы

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США предоставят Украине новое финансирование для того, чтобы помочь ей диверсифицировать энергетические ресурсы

США предоставят Украине новое финансирование для помощи ей в диверсифицикации энергетических ресурсов, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Мы также обсуждаем способы обеспечения безопасности энергетических поставок в Украину, что включает предоставление нового финансирования, чтобы помочь Украине диверсифицировать ее энергетические ресурсы, работу с ключевыми союзниками и партнерами, чтобы задействовать все возможные рычаги и давление для продления транзитного газового соглашения Украины с Россией и поддержку усилий Украины по присоединению ее электрических сетей к европейским", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США в Вашингтоне в среду.

Теги: #финансирование #сша #украина
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