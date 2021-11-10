В Киеве минировали три ж/д вокзала, а работников и пассажиров эвакуировали

В Киеве минировали три железно-дорожных вокзала, а работников и пассажиров эвакуировали, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, а также Дарницкого вокзала в Киеве в связи с сообщением о его минировании. Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что правоохранители и кинологи ищут взрывчатку.

Вместе с тем, поезда продолжают курсировать согласно графику, а посадка пассажиров осуществляется через близлежащие к центральному зданию переходы.