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21:27 10.11.2021

Архивные службы Украины и Израиля подписали соглашение о сотрудничестве

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Соглашение между Государственным архивом Украины и Мемориалом Катастрофы и Героизма Яд Вашем позволит архивным службам сотрудничать в сфере обработки, сохранения и распространения исторических сведений. Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил в ходе подписания соглашения, сообщается на странице Посольства в соцсети Facebook.

«Украина и Израиль тесно связаны, в том числе, и в историческом контексте, соответственно чрезвычайно важно сохранение и доступ к документальному наследию общего исторического прошлого. Это Соглашение является именно тем рабочим инструментом, в рамках которого архивные службы смогут сотрудничать в сфере обработки, сохранения и распространения исторических сведений», - отметил посол.

Церемония подписания состоялась в Иерусалиме в среду, в ходе визита главы Государственной архивной службы Украины Анатолия Хромова в Государство Израиль. Ей предшествовали двусторонние консультации по сотрудничеству в сфере оцифровки и обеспечения широкого доступа к важным историческим документам.

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Интерфакс-Украина
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