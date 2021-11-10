Зеленский надеется, что всеобщая вакцинация объединит украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что идея всеобщей вакцинации сможет объединить всех украинцев.
"Что объединит завтра украинцев, которые хотят, чтобы эти 40 миллионов (население Украины – ИФ) не превратились в 20? Все они будут вакцинированы!", - сказал Зеленский в видеобращении, распространенном в среду на его Телеграм-канале.
"Мы готовы ко всему и обеспечены всем. Работает 536 заведений, есть 76 тысяч коек, из них 72 тысячи с кислородом. Медицинская система готова как никогда, но не следует проверять это на себе. Шуткам о том, какая мы сильная нация и что нам радиация – не нужно давать вторую жизнь. Надо всем беречь свое собственное", - добавил он.
Со слов Зеленского, за прошедшие два года в боях на Донбассе погибли 146 украинских военных, а за прошедшие двое суток от COVID-19 умерло более полутора тысяч украинцев, таким образом, за двое суток из-за вируса Украина потеряла в десять раз больше, чем за два года на войне.
"На днях я пришел к мнению одного нашего бойца на Востоке. Может, не дословно, но ее смысл был следующем. Он обращался к гражданским, особенно ковид-атеистам: на мгновение поставьте себя на место украинских военных. Мы восьмой год воюем, рискуем, получаем ранения, прячем друзей, устаем, но стоим и сдерживаем врага. Почему вы не цените это? Не цените нашу и свою жизнь, и в мирных городах, без всякого врага, умираете сотнями!? Не от пули или снаряда, а просто потому, что не хотите вакцинироваться?", - сказал президент.