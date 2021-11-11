11 ноября: Какой сегодня праздник

11 ноября в мире отмечают День качества, Международный день энергосбережения, Всемирный день шопинга и День юзабилити. В Польше празднуют День независимости и День Лачплесиса в Латвии, у православных День памяти преподобного Авраамия Затворника и Анастасии Римской, а у католиков - День святого Мартина. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы в этот день, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

Международный день энергосбережения отмечается ежегодно 11 ноября. Дата была учреждена по инициативе международного школьного проекта по использованию ресурсов и энергии SPARE в 2008 году. Цель праздника – рассказать людям о важности разумного и рационального энергопотребления и бережного подхода к использованию природных ресурсов.

11 ноября 2009 года интернет-площадка Alibaba Group из Китая провела на своих ресурсах распродажу со скидкой в половину стоимости товаров. Инициатива получила название "Всемирный День Шопинга" и привлекла сотни тысяч покупателей. В последующем инициатива была поддержана большим числом крупнейших торговых интернет-площадок мира. С тех пор этот день стал традиционным, а число совершенных за несколько часов покупок исчисляется миллионами.

Следующий праздник тоже родом из Китая. Речь идет о Дне холостяка, который ежегодно отмечается 11 ноября. Этот праздник хоть и не считается официальным, очень популярен и в Китае, и в других странах мира. По легенде, появление праздника связано с традициями Нанкинского университета, когда в конце 1990-х годов молодые люди собирались в мужском кругу, чтобы весело провести время. С тех пор традиции праздника не изменились и заключаются во встречах за обедом не успевших связать себя брачными узами молодых людей.

Всемирный день юзабилити был учрежден в 2005 году по инициативе Ассоциации Профессионалов Юзабилити. В этом же году он был впервые отпразднован и с тех пор отмечается ежегодно во второй четверг ноября.

Всемирный день качества, ежегодно отмечаемый во второй четверг ноября, был создан в 1990 году по инициативе ООН, Европейской организации качества и других. Главная цель дня – привлекать внимание людей к качеству продукции, побуждать производителей лучше следить за своими товарами.

Юзабилити дословно с английского переводится как "практичность, удобство и простота использования". Разумеется, существуют более подробные и точные определения. Например, Джейкоб Нильсен определяет юзабилити как "качество работы пользователя в некоторой интерактивной среде".

День написания бумажных писем также ежегодно отмечается 11 ноября. Этот день – скорее традиция или дань памяти ушедшим в прошлое рукописным посланиям. В этот день принято отправлять бумажные письма родственникам и друзьям, ведь такие послания - самые трогательные и проникновенные.

Сегодня отмечают Всемирный день оригами. Этот день учрежден Японской Ассоциацией оригами в 1980 году. Он связан с важной исторической датой — днем окончания 1-й Мировой войны, которая официально закончилась в 11 часов 11 ноября 1918 года. Это был первый день мира после войны, длившейся 4 года и 3 месяца.

11 ноября 1983 года студент Университета Южной Калифорнии Фред Коэн в курсовой работе описал возможность заражения компьютера вредоносной программой, в том числе передачу вируса посредством компьютерных сетей. Эта дата признана Днем появления первого прототипа компьютерного вируса. Первый нелабораторный вирус, получивший имя Brain, появился лишь спустя три года. Первая программа с функцией антивируса появилась в 1988 году.

11 ноября 2002 года считается датой, когда было официально найдено доказательство одной из семи задач тысячелетия по версии математического института Клэя. Оно было опубликовано в статье русского ученого Григория Пельмана и подтверждало справедливость знаменитой гипотезы Пуанкаре.

11 ноября православная церковь отмечает День памяти преподобного Авраамия Затворника и Анастасии Римской.

Первый был монахом в Киево-Печерском монастыре. Интересно, что в ранг святых он был возведен еще при жизни. Сейчас мощи Авраамия находятся в Киево-Печерской лавре.

Анастасия Римская родилась в богатой семье. Осиротев в 3 года, девочка попала на воспитание в женскую христианскую общину, располагавшуюся вблизи Рима. Ее наставницей стала женщина по имени София.

Согласно житию, Анастасия была знатной девушкой, осиротевшей в 3 года. Воспитывалась в женской христианской общине в окрестностях Рима под наставничеством старицы Софии. Она была красивой, и многие знатные патриции звали её к себе, но Анастасия всем отказывала. В 21 год её привели к градоначальнику Пробу, перед которым она открыто исповедала свою веру в Иисуса Христа и отвергла требование поклониться языческим богам и выбрать себе знатного мужа. Проб выставил её обнажённой перед народом, но Анастасия начала обличать градоначальника, и он подверг её истязаниям. После продолжительных мучений святую обезглавили, а тело бросили без погребения на съедение зверям. Однако её тело было найдено и погребено её наставницей Софией и другими местными христианами.

День святого Мартина, отмечаемый ежегодно 11 ноября, — большой народный праздник ряда католических стран в честь дня памяти об епископе Мартине Турском.

Святой Мартин считается покровителем бедняков, солдат, сукноделов, домашних животных и птиц, а также альпийских пастухов. Основу легенды о святом Мартине составляет сказание о том, как однажды легион, в котором служил Мартин, приблизился к французскому городу Амис. У городских ворот сидел старик и просил милостыню.

Но солдаты проходили мимо него твердыми, быстрыми шагами, не удостоив нищего даже взглядом. А Мартин взял свою красную накидку и острым мечом отрезал ее половину, затем быстрым движением бросил кусок накидки в руки нищего. После этого он достал из сумки хлеб и отдал нищему. Старик хотел поблагодарить Мартина, но тот уже въезжал в Амис.

В этот день:

1737 – В Калькутте (Индия) произошло страшнейшее землетрясение, погибло свыше 300 000 человек.

1790 – В Англию были завезены из Китая первые хризантемы.

1909 – Началось строительство военно-морской базы США в Пёрл-Харборе на Гавайях (разрушена войсками японцев в ходе Второй мировой войны).

1918 – Подписано Компьенское примирение, подтверждавшее капитуляцию Германии в Первой мировой войне и ее согласие на репарации. Спустя пять лет во Франции впервые отметили День окончания Первой мировой войны, который в разных странах называют также Днем памяти или поминовения и Днем ветеранов.

1925 – Американский джазовый музыкант Луи Армстронг выпустил первую пластинку.

1937– Китай уступает крупный город Шанхай в ходе японско-китайской войны.

1940 – Первые автомобили-внедорожники "Джип" выпущены в США.

1973 – Война между Израилем и Египтом оканчивается подписанием мирного договора.

Именины: Виктор, Филипп, Наум, Кирилл, Андрей, Евгений, Алексей, Кузьма, Леонид, Павел, Василий, Николай, Иван, Анастасия, Анна, Мария.