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20:00 10.11.2021

В Харькове правоохранители искали взрывчатку в четырех школах с одинаковым номером и нигде не нашли

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В Харькове правоохранители искали взрывчатку в четырех школах с одинаковым номером и нигде не нашли

Харьковская полиция проверила сообщение о минировании городской школы №11, оно оказалось ложным.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о том, что в школе №11 заложена взрывчатка, поступило правоохранителям в 13:01 в среду, но поскольку в нем не уточнялось, о какой именно школе (специализированной с углубленным изучением отдельных предметов, музыкальной, санаторной школе-интернате или ДЮСШ) идет речь, правоохранителям пришлось проверить все четыре учебных заведения с таким номером.

"Специалисты обследовали более 9 тысяч кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 1 374 человека. Никаких взрывных устройств не обнаружено", - говорится в сообщении.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, решается вопрос квалификации по Уголовному кодексу Украины. Правоохранители принимают меры, чтобы установить личность лжеминера.

Теги: #школа #лжеминирование #харьков
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