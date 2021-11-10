Новые списки криминальных авторитетов и "воров в законе" могут быть рассмотрены в СНБО в ближайшее время – Монастырский

Новые списки криминальных авторитетов и "воров в законе", против которых могут быть введены санкции за осуществление преступной деятельности, могут быть рассмотрены в Совете национальной безопасности и обороны в ближайшее время, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Следующие шаги, которые предпринимаются. Первое - активизация данных в санкционных списках. Продолжается серьезная работа по основаниям нахождения в списках. Второе – это составление следующих списков, которые могут быть в ближайшее время рассмотрены по представлению Национальной полиции МВД, правительства и, соответственно, Совета национальной безопасности и обороны", - заявил Монастырский на брифинге по итогам заседания СНБО в среду.

Он отметил, что существует многошаговая проверка данных, которые подаются в СНБО. "Я лично проверяю все эти данные и основания их (криминальных авторитетов и "воров законе" – ИФ) внесения в санкционные списки", - сказал он.

Кроме того, по словам Монастырского, осуществляется постоянный мониторинг уже внесенных в санкционный список лиц, а также проверки создания новых организованных преступных групп с целью предупреждения расширения их преступного влияния на территории Украины.