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19:10 10.11.2021

Байден и фон дер Ляйен обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

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Байден и фон дер Ляйен обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Президент США Джо Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили кризисную ситуацию, сложившуюся на белорусско-польской границе, сообщает в среду Bloomberg.

Согласно информации Bloomberg, Байден разделяет европейскую оценку ситуации на границе Польши с Беларусью.

По мнению президента США и главы Еврокомиссии, Беларуси не удастся дестабилизировать соседей. Также они согласились выступать в поддержку территориальной целостности Украины.

Ситуация на границе двух стран осложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Теги: #позиция #сша #польша #ес
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